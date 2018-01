El escenario dice que si el América de México pretende de Independiente u$s6.000.000 limpios por Silvio Romero, la llegada del ex delantero de Lanús se torna "imposible" de afrontar para el Rojo, según el vicepresidente segundo de la entidad Carlos Montaña.

La entidad de Avellaneda ofreció cuatro millones de dólares por el 80 por ciento del pase de Romero, también pretendido por River, pero América pretende seis millones, lo que frustraría el sueño de la dirigencia, tal como ya le sucedió a Boca en su momento, que vio cómo el club mexicano le subió la vara de la cotización exigiendo como parte de pago la cesión del volante colombiano Edwin Cardona, razón por la que el Xeneize se retiró de las negociaciones.

"En ese valor no hay chances de nada. Ese número es imposible en el fútbol argentino. Veremos qué sucede esta semana cuando avancemos para saber diversas opciones y en qué condiciones", indicó Montaña en diálogo con el diario mexicano Récord.

"Si pretenden ese dinero y ya, es imposible, pero si están dispuestos a negociar sumando opciones todo es más probable", agregó el vicepresidente segundo del Rojo.

El interés de Independiente por el ex delantero del Granate y de Jaguares de Chiapas continúa aun a pesar de las diferencias económicas. "Es un gran jugador, no vamos a negarlo, e Independiente enfrenta un 2018 muy intenso con metas muy atractivas, pero todo tiene lógica y criterio. Aún no hay nada concreto más que la demostración de interés", concluyó el dirigente.