Argentina está conmocionada con la derrota de la Selección en el primer partido del Grupo C del Mundial Qatar 2022, tras caer 2 a1 ante Arabia Saudita. Sin embargo, el estupor trasciende a las fronteras y en los portales de los principales diarios internacionales, la noticia más importante tiene que ver con el resultado del partido desfavorable para Argentina. El mundo esperaba ansioso el debut del capitán Lionel Messi, en el que tal vez sea el último mundial de su carrera.

Mundial Qatar 2022: repercusiones internacionales

Italia

"Argentina, desastre mundial: Arabia inmediatamente hace llorar a Messi", tituló el portal italiano Sport Mediaset en su web una vez finalizada la contienda y agregó más el compromiso en territorio qatarí. "Comienzo nefasto del Mundial para Argentina", añadió.

En otro artículo el mismo medio enfatizó en el récord que Argentina no pudo cumplir. "Italia festeja en la medida de lo posible", destacó el diario, ya que el conjunto albiceleste interrumpió su racha de 36 partidos sin conocer la derrota. El primer puesto sigue en poder de la Selección italiana, "los azzurros", del director técnico Roberto Mancini con 37 juegos victoriosos entre octubre de 2018 y septiembre de 2021.

Las diferentes notas en el portal https://www.sportmediaset.mediaset.it/

Por su parte, Corriere dello Sport, el deportivo del diario italiano Corriere della sera, remarcó: "Decepcionante Argentina, que cometió error tras error sobre todo en el último paso, con tres goles anulados por off side". Antes del debut de "la Scaloneta", ese mismo diario había publicado en su tapa "Somos Argentina" o en italiano "L' Argentina siamo noi", dando a entender que, tras no haber clasificado para participar en el Mundial Qatar 2022, los italianos alentarían al país de sus nietos.

"Arabia Saudita le da vuelta el partido a Argentina"

Tapa del diario Corriere dello sport del domingo 20 de noviembre

La Gazzetta dello Sport, fue más allá del partido y advirtió que el resultado "complica el camino a la clasificación para los octavos de final". "Colapso de Argentina: Arabia Saudita remonta y vence a Messi en su debut", fue el titular del diario de Milán.

A pesar de que la derrota supone un mal arranque al comienzo de un Mundial rebosante de expectativas, la Selección argentina no planea dar el campeonato por perdido: "Estamos más unidos que nunca y ahora tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad", señaló Messi en un mensaje esperanzador.

Estados Unidos

The New York Times fue otro de los grandes medios que analizó el resultado del partido: "La Albiceleste, con Lionel Messi anotando temprano, fue humillada contra un equipo saudita en el primer juego del día". El título de la nota fue tan poético como doloroso: "Arabia Saudita deja otra cicatriz en el alma de Argentina".

Hasta el Washington Post, medio especializado en finanzas y mercados, se hizo eco de la sorpresiva victoria saudí: " Arabia Saudita shockea a Argentina con una Copa del Mundo decepcionante para los libros de historia".

Inglaterra

En Inglaterra, que viene de "destrozar" a Irán en su primera participación en Qatar, también reaccionaron a la caída Argentina. Daily Star no dejó pasar las críticas hacia Cristian "Cuti" Romero, futbolista del Tottenham, quien tuvo una floja reacción ante el primer gol árabe.

"El defensa del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, no se cubrió de gloria cuando Arabia Saudita sorprendió a Argentina con dos goles rápidos en su encuentro del Grupo C de la Copa Mundial de Qatar”, comentó. Además, recopilaron algunas críticas en las redes sociales por la irregular tarea del ex Belgrano de Córdoba.

En línea con los otros medios, Mirror comentó que este resultado fue "una de las sorpresas más grandes en la historia de la Copa del Mundo". El diario británico sentenció que "Lionel Messi es todo para el conjunto de Lionel Scaloni. Todos los movimientos pasan por él". Además, sembraron algunas dudas por los tantos no convalidados por offside semiautomático y plantearon un gran interrogante: "¿Cómo demonios sucedió esto?".

"Lionel Messi fracasó en una gran conmoción en la Copa del Mundo mientras los favoritos sufren su primera derrota en tres años", tituló The Sun, rememorando que Argentina no caía de manera oficial desde la final de la Copa América de 2019 contra Brasil.

Francia

En Francia, país que busca volver a consagrarse campeones tras la victoria en Rusia 2018, también fue noticia la derrota argentina. " Arabia Saudita crea sensación al derrocar a Argentina", esbozó L’Equipe. El diario remarcó: "¿Quién podría haber pronosticado un escenario así en el descanso entre la Argentina de Messi, con una racha de 36 partidos sin conocer la derrota, y Arabia Saudita, nación 51 del mundo?". Cada palabra de esa pregunta es una puñalada para el corazón de los argentinos que esperaban este Mundial más que cualquier otro.

Le Parisien, por su parte, catalogó de "hazaña" la victoria de los saudíes entrenados por Hervé Renard, ya que la Albiceleste llegaba con una gran cantidad de pergaminos (campeona continental y un invicto de 36 juegos), mientras que su contrincante solo había ganado en tres de sus 16 partidos en Copas del Mundo (2 empates y 11 derrotas, el resto del historial).

RMC Sport ponderó el trabajo previo del entrenador francés para contar con un plantel "duro, eficaz y perfectamente preparado". También rememoraron el mal inicio en el Mundial de Rusia 2018, donde luego de comenzar con un empate ante Islandia y derrota contra Croacia terminó avanzando a octavos con un sufrido 2 a 1 versus Nigeria.

España

El Marca de España se animó a esbozar un "Petardazo histórico" y añadió: "Una de las grandes favoritas al título ha caído derrotada en su estreno mundialista. Un gran varapalo para los argentinos, que ahora se quedan sin margen de error en el resto de encuentros".

El diario catalán Sport también se expresó sobre la derrota argentino. Las noticias sobre Lionel Messi uno de los máximos ídolos en la historia del Barça no pasan desapercibidas en Barcelona. El medio tituló: " Argentina y Messi arrancan el Mundial con un sonoro batacazo ante Arabia Saudí", fue su encabezado.

"Patinazo Mundial de Argentina", tituló As. El rotativo de la capital también sostuvo que “los problemas físicos del Cuti Romero costaron el empate”.

Brasil

Brasil, el clásico rival latinoamericano de Argentina y contra quien se consagró como campeón de la Copa América en 2021, no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre el partido del grupo C: "¿Qué PASA? Argentina se avergüenza en su debut en el Mundial y sufre el disgusto de Arabia Saudita", soltó Lance.

La cadena O Globo, por su parte, tituló: "Argentina pierde 2-1 ante Arabia Saudita y tendrá que controlar los nervios para no despedirse de la Copa".