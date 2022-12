Argentina campeón mundial: el camino de los héroes

El destino estaba escrito. Este era el año. En 2022, la Selección argentina se jugaba una de las más grandes posibilidades de volver a ser campeón de una Copa del Mundo. En una extraña cita mundialista -por la época del año- el conjunto que dirige técnicamente Lionel Scaloni llegaba al Mundial Qatar 2022 como favorito por el trabajo realizado en las Eliminatorias y en la Copa América 2021, competición en la que se cortó una sequía de 28 años sin gritar campeón.

"Creemos que podemos hacer una buena fase de grupos, pero el respeto es máximo", afirmó el entrenador albiceleste en abril de 2022. En Doha, se sortearon los grupos de la primera fase de la Copa del Mundo. Argentina salió favorecida porque no se cruzaría con ningún rival de relevancia internacional. Arabia Saudita, México y Polonia sería las tres selecciones que acompañarían a la celeste y blanca en el grupo C.

Cuerpo técnico de la Selección Argentina

Para muchos era un grupo realmente accesible, pero Scaloni disentía con la mayoría de opiniones. "Nos tocó un grupo con equipos difíciles", remarcó el entrenador. "México es un rival difícil para nosotros históricamente. Polonia es una buena selección, que cuenta con grandes futbolistas, y Arabia hizo una gran clasificación. Competimos de igual a igual", analizó.

La ilusión era extremadamente incontrolable. Miles y miles de hinchas argentinos agotaron las entradas para los tres primeros partidos de la Selección en el Mundial Qatar 2022. Tras ganar la Copa América, el "feeling" de los fanáticos y jugadores de Argentina dio un giro de 180 grados. En los últimos años, la relación entre ambas partes era tensa. No se daban los resultados y las críticas desmedidas no faltaban sobre la mesa.

Hinchas argentinos en Qatar 2022

Ahora bien, en los papales nadie quería perderse esta cita mundialista. Lionel Messi, capitán y máxima figura del equipo, había anunciado que muy posiblemente sea su "The Last Dance" en Copas del Mundo. Un mensaje que asustó, pero a la vez llevó al pueblo argentino a creer que era la gran oportunidad para el "10".

Fase de grupos Mundial Qatar 2022: un comienzo turbulento y dos triunfos para resurgir

El Mundial Qatar 2022 generaba muchísima expectativa en los hinchas argentinos. El primer encuentro fue ante Arabia Saudita, una selección de la cual poco se sabía y mucho se dudaba si podía plantar bandera ante un candidato. Pero en el fútbol existen los milagros o los llamados "accidentes".

Argentina ganaba cómodamente con un gol de Lionel Messi desde los doce pasos. Sin plasmar una superioridad abrumadora sobre el rival, la albiceleste tuvo chances de ampliar la diferencia en el marcador. Sin embargo, los asiáticos sorprendieron en la segunda parte del partido. En cinco minutos dieron vuelta el resultado y cerraron un triunfo histórico.

La Selección pasó en 24 horas de ser uno de los tres candidatos a ganar la Copa del Mundo a ser la primera potencia futbolística que podía despedirse pronto de Qatar 2022. Una derrota que dejó una sangría muy dolorosa en el corazón de los 26 futbolistas. Ninguno se esperaba semejante cimbronazo.

La frustración de Messi tras la derrota ante Arabia Saudita

Había que dar vuelta la página. Para ser campeón, ya no se podía permitir una nueva derrota. Ante México, la chispa argentina volvió a encenderse. De la mano de Lionel Messi, Argentina abrió un encuentro complejo. Los mexicanos lograron cerrar espacios en defensa, pero se descuidaron cuando "La Pulga" agarró una asistencia de Ángel Di María. Aquel día, Scaloni encontró respuestas a las mil y una dudas que surgieron ante los árabes.

Enzo Fernández saltó a la cancha y le dio frescura en el mediocampo. Jugó suelto, como si estuviera practicando en un potrero. En una de las últimas jugadas del partido, le dio el triunfo a Argentina con un remate que se estampó en el ángulo izquierdo del arco mexicano. Un acierto de parte del técnico ver que el joven de 21 años merecía una oportunidad en el once titular. Lo mismo sucedería con Alexis MacAlister y Julián Álvarez, dos apuestas que aparecieron para reemplazar nada más ni nada menos que a Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez.

El festejo de Enzo, Messi y Julián en el partido ante México

En la última fecha del grupo C había que cerrar el pleito. La Selección tenía que ganar o ganar ante Polonia para no depender de otros resultados y, además, para quedarse con el primer lugar del grupo. De principio a fin, los dirigidos por Scaloni fueron superiores por sobre los europeos, quienes se pararon -a excepción de Robert Lewandowski- detrás del círculo de la mitad de la cancha. Fue un 2 a 0 contundente, con goles de MacAllister en el origen de los últimos 45 minutos y de Julián en el epílogo del partido.

El instante previo al gol de Alexis MacAllister

La Selección argentina se clasificó como primera de grupo, con mayor tranquilidad futbolística producto de una mejora en el armado del equipo titular. Australia, segundo del grupo D, era el primer rival de las cuatro finales que se le avecinaba a la albiceleste.

Sufrir, la palabra justa para los octavos y cuartos de final del Mundial Qatar 2022

Después de perder con Arabia Saudita, ¿alguien se atrevía a confirmar que Australia o Países Bajos eran inferiores a Argentina? Pues, los octavos y cuartos de final de la Copa del Mundo tuvieron una pizca de incertidumbre hasta el final.

Ante el conjunto procedente de Oceanía, la Selección dominó de punta a punta el encuentro. Con el marcador 2 a 0 arriba, gracias a una definición de suma jerarquía de Messi y una viveza de Julián, la albiceleste no pasaba sobresaltos. Si bien había fallado en la definición, el resultado era mentiroso y provocador. ¿Por qué mentiroso? Porque los jugadores argentinos merecían un resultado más abultado. ¿Por qué provocador? Porque si Australia convertía un gol, ponía en vilo el desenlace de la llave.

Fue así. Un gol de carambola -por haberse desviado en Enzo Férnandez- le permitía a los australianos tener vida en el Mundial cuando menos se lo esperaban. Sobre el final, aparecieron las manos de Emiliano "Dibu" Martínez y los cruces de Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez para salvar el resultado. Cuidaron el arco, cuidaron la travesía de Argentina en Qatar 2022.

Argentina sufrió hasta el final para vencer a Australia

No sólo valió el triunfo, también hubo futbolistas que recuperaron su nivel. Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Marcos Acuña, entre otros. Ese fue el gran desafío y el primer punto de inflexión en la Copa del Mundo.

Con la clasificación en el bolsillo, Países Bajos aparecía en el camino como un rival a temer. Era la primera prueba de fuego ante un rival europeo. A pesar de que miles de opinólogos creían que el camino de la Selección llegaba a su fin, antes había que jugar y demostrar en el terreno de juego el porqué la albiceleste merecía seguir en carrera.

La previa se había llenado de comentarios "picantes" hacia Argentina y Lionel Messi. ¿Por parte de quién? Del mismísimo entrenador holandés, Louis Van Gaal. "(Messi) No juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades", arremetió en la conferencia de prensa previa al partido. Pero no se quedó callado y continuó metiendo más leña al fuego: "Si tenemos que llegar a los penales, creo que quizás ahora estamos en ventaja".

Messi tuvo un partido a parte con Van Gaal

El "enojo" del entrenador nace en las semifinales de Brasil 2014. Holanda fue superior a Argentina los 120 minutos reglamentarios. Sin embargo, los penales torcieron la ecuación. Con un brillante Sergio Romero en el arco argentino, el equipo que dirigía el glorioso Alejandro Sabella se clasificaba a la final de aquella cita mundialista. El entrenador holandés era nada más ni nada menos que Louis Van Gaal.

A la hora de jugar, se notaba cierta fricción entre ambos equipos. La previa calentó motores de lo que sería un encuentro fascinante para el ambiente fútbol. Argentina logró abrir el marcador tras un pase de Messi -no apto para cualquier futbolista- para asistir a Nahuel Molina, quien definió de tres dedos para adelantar a los sudamericanos. En la segunda parte, la ventaja se agigantaría con el penal convertido por "La Pulga". Aunque, la vida le llamaría la atención al plantel albiceleste.

Van Gaal puso toda la carne al asador. Ingresaron dos números "9", de buen porte físico y con un promedio de altura cercano a los dos metros. Luuk de Jong y Wout Weghorst fueron las llaves para empardar un encuentro que, en los papeles, parecía terminado. En la última jugada, más precisamente en el minuto 100, a la Selección se le caía el mundo abajo. De tener la clasificación a semifinales casi en el bolsillo a jugar una prórroga de 30 minutos, con posibilidad de penales. En este deporte, hay que saber mantener la calma y aprender a sufrir en los momentos justos.

Lautaro Martínez y una definición con clase para avanzar a las semifinales

En un tiempo extra donde las emociones iban a jugar un papel predominante, Argentina plantó bandera, se recuperó y estuvo a centímetros de evitar la tanda de penales. No pudo ser, pero la hora de la verdad llegó. "Dibu" Martínez y sus guantes cargados de esperanza contuvieron dos penales holandeses. Lautaro Martínez se encargó de cerrar la eliminatoria en favor de los argentinos y así, después de ocho años, la Selección volvía a unas semis de Copa del Mundo.

"Andá pa' allá, bobo" y una paliza táctica ante Croacia

En los cuartos de final ante Países Bajos hubo todo tipo de condimentos. Infracciones, peleas, insultos, burlas y hasta una perlita que nadie se imaginaba: "Andá pa' allá, bobo". Van Gaal hizo de las suyas en la previa del partido y Lionel Messi, una de las personas que mencionó el entrenador neerlandés, no se inmutó. Marcó el gol de penal y fue hasta el banco de suplentes de los europeos para hacer el famoso gesto del "Topo Gigio", en señal de protesta.

No obstante, los futbolistas de Holanda trataron de tensionar a los pateadores de penales argentinos. Les hablaban al oído, pero ellos no se dejaron llevar. Tras el triunfo, Wout Weghorst y Messi tuvieron un breve encontronazo producto de un partido picante. En zona mixta, antes de llegar al vestuario, el capitán albiceleste le dejó un claro mensaje que rápidamente se haría viral en todo el mundo.

La celebración de los futbolistas argentinos tras vencer a Holanda en penales

"Andá pa' allá, bobo", fue la frase que sentenció el problema. "Después del partido quise mostrarle a Leo mi respeto por él, pero no fue muy claro. Al menos ahora se aprendió mi nombre", dijo el delantero. Sin embargo, al parecer el atacante fue uno de los más provocadores de aquel partido y, además, tuvo la potestad -después de hacer de las suyas- de pedirle la camiseta a Messi. El rosarino lo tomó como una burla y de allí partió su bronca, que al fin y al cabo no pasó a mayores.

Había que cambiar la página. Había que pensar en Croacia. Los subcampeones del mundo habían dado un golpe de knockout en el Mundial Qatar 2022: eliminaron a Brasil por penales. Merecían respeto, pero a la hora de jugar el partido todos los miedos y dudas tenían que quedarse a un costado. Y así fue, los dirigidos por Lionel Scaloni dieron una clase maestra de cómo había que jugar una semi mundialista.

Lionel Messi tienen 35 años Y Josko Gvardiol tiene 20. Ayer no lo pudo parar. Pero seguramente para él será un aprendizaje, una master class ante el mejor del mundo. pic.twitter.com/S9LCYbAUCE — Veronica Brunati (@verobrunati) December 14, 2022

¿Messi tiene 35 años? Pues, ante Croacia pareció revivir el astro argentino de 22 o 23 años que gambeteaba y hacía de las suyas en Barcelona. Con el partido 2 a 0, producto deun gol suyo desde los doce pasos y una jugada a lo Mario Alberto Kempes de Julián Álvarez, Argentina llegó al segundo tiempo con una paz futbolística que hizo ilusionar a los presentes.

Tal vez la jugada más representativa del encuentro fue la del tercer y último gol albiceleste. Messi agarró la pelota por banda izquierda, encaró a Joško Gvardiol -hasta ese entonces el defensor más temido del Mundial- dio vueltas y volvió a encarar al defensor hasta encontrar en el área a Julián Álvarez, quien sólo tuvo que empujarla para sentenciar la victoria.

Los goleadores de Argentina en Qatar 2022

El objetivo se cumplió. Argentina llegó a la final de la Copa del Mundo con fútbol, juventud, paciencia y por sobre todas las cosas resiliencia. En frente, el cuco de Qatar 2022. Francia se quedó con la otra semifinal, por 2 a 0 ante Marruecos, y volvió a una nueva final. Esta vez, con la intención de ser bicampeón del mundo.

Se sufrió, pero igual fue una final soñada la del Mundial Qatar 2022

Argentina y Francia. Lionel Messi y Kylian Mbappé. ¿Cuántos fanáticos del fútbol firmban esta final antes de que comience el Mundial? La gran mayoría, eso seguro. A pesar de que en este deporte no prevalezca la justicia, sí aparece la fe para cumplir un objetivo. La Selección fue por la gloria eterna. Luchó, atacó, defendió, sufrió y mucho más para llegar a esta final.

Messi Mbappé ya se habían enfrentado en Rusia 2018

¿Había que esperar seis partidos para observar detenidamente el mejor primer tiempo argentino en todo el Mundial Qatar 2022? Así lo fue y justo en la instancia decisiva. El equipo salió a todo o nada en los primeros 45 minutos. Bajo tres principios desarrollados en el campo de juego (tranquilidad, solvencia y presión), el seleccionado argentino se fue al descanso con dos goles a favor. El segundo de ellos fue una verdadera obra de arte del famoso "tiki taka". De Molina para MacAllister, de MacAllister para Messi, de Messi para Julián, de Julián para MacAllister y Di María para culminar una brillante jugada que nació en el sector defensivo.

Hasta los 80 minutos, todo era color de rosas. Argentina se floreaba, pero no liquidaba la final. No hay resultado más mentiroso que un 2 a 0. Cuando no había certezas de que Francia -ni el mismísimo Mbappé- apareciera en el encuentro, un penal de Nicolás Otamendi cambió la ecuación. El "10" y figura de los "Galos" lo cambió por gol y, en menos de cinco minutos, se dio el gusto de igualar el partido. Sufrir está en la sangre de Argentina.

Otro tiempo extra que los jugadores debían padecer. La mente comenzaba a jugar un papel formidable en esta final. De estar a diez minutos de ser campeón de la Copa del Mundo a casi perderlo en el final. La vida jugó una mala pasada en el corazón de los hinchas albicelestes, pero la injusticia debía cortarse.

El empate final de Mbappé para llevar la final a los penales

En un alargue parejo, Messi y Mbappé se dieron el lujo de seguir alegrando al público en el Lusail Stadium. Un verdadero espectáculo: 2 a 0, 2 a 2, 3 a 2 y 3 a 3. Cuando todo parecía cuesta bajo, tras el empate final del joven futbolista francés -producto de un penal inevitable de Gonzalo Montiel- los penales terminaron siendo el amigo más fiel de la mítica "Scaloneta".

"Dibu" hizo de las suyas. Representó con grandeza el arco argentino. A lo Amadeo Carrizo, Ubaldo Fillol, Nery Pumpido, Sergio Goycochea y Sergio Romero. El "uno" del Aston Villa le tapó su penal a Kingsley Coman y luego vio pasar el remate de Aurélien Tchouaméni. La albiceleste fue certera. Lionel Messi, Paulo Dybala y Leandro Paredes convirtieron sus disparos desde los doce pasos. En el pie derecho de Gonzalo Montiel, con la fuerza de más de 45 millones de argentinos, estaba la consagración. Remate cruzado y festejo desmedido.

El "no look" de Gonzalo Montiel para sentenciar la final en favor de Argentina

Lágrimas, sonrisas, fotos y los familiares presentes fueron parte de una noche mágica par los jugadores de Argentina. El fútbol mueve fronteras, pero en este país abunda la pasión por la "redonda". Desde México 1986, con Diego Maradona como estrella, la Selección no se coronaba campeona del mundo. En el medio pasaron dos finales perdidas (Italia 90 y Brasil 2014) y muchas decepciones. Sin embargo la justicia divina y el fútbol le debían un trofeo de este estilo a un país que padece semejante cantidad de situaciones dolorosas en lo social y económico. También la vida estaba en deuda con un guerrero como Lionel Messi, quien hubiese cambiado todos sus titulos (individuales y colectivos) por ganar el Mundial.

Messi alza la Copa del Mundo y lo acompañan el resto de los campeones

Supieron sufrir, supieron llorar, supieron volver a casa enojados y supieron aprender que con trabajo todo es posible. Este último mensaje fue con el que llegó a la Selección argentina un entrenador -sin experiencia y del que poco se confiaba- para dar vuelta la historia. Copa América 2021, Finalisíma 2022 y Mundial Qatar 2022. Tres títulos en cuatro años de trabajo.

"Creo que todavía no nos dimos cuenta. Nosotros que vivimos de eso, estamos acostumbrados a que nos pasen estas cosas. Ellos reaccionaron, es mérito de ellos", afirmó Scaloni antes de partir desde Doha hacia Buenos Aires.

La Finalísima 2022 fue un gran envión anímico para la Selección

Fue un final de película. Fue una historia hermosísima. El país vibró al ritmo de los jugadores. Las calles fueron colmadas por miles y miles de ciudadanos argentinos. La celebración duró entre cuatro y cinco días, pero el agradecimiento será hasta el final de los tiempos. Como dice la canción: "Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial".