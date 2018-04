A horas del sorteo de la serie por la Copa Davis frente a Chile con la que Argentina buscará acceder al repechaje de setiembre para regresar al Grupo Mundial, la ciudad de San Juan palpita con entusiasmo un duelo al que Guido Pella se encargó de quitarle los malos recuerdos del escándalo protagonizado por ambos equipos en el año 2000, en Santiago.

No me entra en la cabeza que vuelva a suceder lo del 2000. "Somos rivales, no enemigos, y es la mejor manera de describirlo. Nos llevamos muy bien con los jugadores chilenos. Nos conocemos mucho y compartimos mucho tiempo en el circuito. Aquello no se va a repetir", dijo el bahiense, protagonista del duelo que se llevará a cabo en un colmado estadio Aldo Cantoni, con una capacidad para albergar 5 mil espectadores.

Hoy, a las 11 horas en el Hotel Del Bono Park tendrá lugar el sorteo del match, que tendrá dos partidos de singles mañana desde las 14 horas, y que culminará el sábado con un partido de dobles y dos de singles, desde la misma hora, todos al mejor de tres sets.