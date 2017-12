La cuenta regresiva marca que la ciudad de Buenos Aires está a poco más de diez meses de recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud, en inglés Youth Olympic Games (YOG), el evento multideportivo internacional para jóvenes atletas de entre 15 y 18 años, de carácter educativo y cultural, que tiene como objetivo la promoción de los valores Olímpicos en la juventud, las futuras estrellas del mañana.

La celebración del evento, que tiene lugar cada cuatro años (en sus dos ediciones, de invierno y de verano alternadamente cada dos años), es promovida por el Comité Olímpico Internacional (COI), y las estimaciones oficiales dicen que los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a desarrollarse entre el 6 y el 18 de octubre venideros, contarán con la participación de aproximadamente 3.998 atletas de 206 países.

A días de ingresar en el nuevo año, para tener tiempo suficiente para el reclutamiento prolijo y seleccionado, el Comité Organizador decidió presentar el que ya es el mayor programa de voluntariado deportivo de la historia argentina.

El presidente del Comité Organizador Buenos Aires 2018, Gerardo Werthein, abrió el acto llevado a cabo en el centro cultural La Usina del Arte, encuentro en el que también participaron el director general del Comité Buenos Aires 2018, Leandro Larrosa,

la multimedallista olímpica y ex capitana de la selección argentina de hockey sobre césped Carla Rebecchi y el esgrimista Pietro Di Martino, oro en sable en los Juegos Suramericanos de la Juventud Lima 2013 y miembro de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014.

"Los Juegos Olímpicos son algo único y creo que tener la posibilidad como voluntario de vivirlo desde adentro me parece que es algo increíble. Tuve la oportunidad como deportista. Pero, si no hubiese sido atleta, me hubiera encantado vivirlos desde otro lado", dijo Rebecchi durante el acto.

"Los voluntarios son los que te guían y acompañan en todo momento. Y creo que lo que me queda también es la energía con lo que hacen todo, la pasión, y eso te lo transmiten siempre positivo, siempre alentándote", agregó.

El registro de los candidatos al voluntariado de Buenos Aires 2018 se realiza a través de la página web www.buenosai res2018.com y se extenderá hasta el 31 de marzo.

Por su lado, Di Martino dijo que su experiencia en China le hizo entender el rol fundamental que cumplen los voluntarios en los Juegos.

"Para mí y toda la delegación fue un choque cultural inmenso. Más allá de que nos ayudan a competir, creo que los voluntarios son también los embajadores de un país", resaltó.

Los hasta 8.000 voluntarios de Buenos Aires 2018 se elegirán entre candidatos locales y extranjeros. Deberán haber cumplido los 18 años al 1 de agosto del 2018 y no hay límite de edad. Uno de los requisitos es que puedan estar disponibles durante un mínimo de 10 días para participar de los eventos en los que serán asignados.

Los criterios de valoración son múltiples, como formación, idiomas o experiencia en grandes eventos y en las áreas solicitadas. Las aptitudes serán estudiadas caso por caso.

Los voluntarios recibirán la capacitación necesaria para cumplir con sus funciones.

El programa ofrece una gran variedad de posiciones en múltiples áreas como asistencia al espectador, servicios de traducción y relaciones con medios.