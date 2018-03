En la segunda jornada de declaraciones en el juicio que se sigue en Nueva York a autoridades de la Conmebol acusadas de cobrar millonarias coimas, Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, volvió a acusar a Julio Grondona e involucró también a su sucesor en el máximo cargo en AFA, tras su fallecimiento, Luis Segura.

Los párrafos más relevantes del testimonio de Burzaco fueron los siguientes:

“Tras la muerte de Grondona tuve una reunión con Miguel Ángel Napout y Marco Polo del Nero. Fueron directo al tema de las coimas y me dijeron que les explicara cuál era el total de coimas que se llevaba Julio Grondona”.

“Ellos me dieron un panorama general de donde enviar las coimas que antes solía recolectar Grondona. Y también resolvieron cuánto iba a cobrar Luis Segura como nuevo titular de AFA, quien me estaba preguntando también cuánto había para él. Me dijeron: ‘sobran 300 mil dó- lares, comenzá a pagarle a Segura 300 mil dólares por año’”.

“Así, entre los tres, hicimos un acuerdo para distribuir la carga del pago de 15 millones de dó- lares de la coima a Julio Grondona que antes terminaba en un banco suizo, bajo el nombre de Julius Berg”.