El basquetbolista Facundo Campazzo, figura de Real Madrid recientemente campeón de la Liga española, admitió hoy no estar "obsesionado" con un inmediato traspaso a la NBA, aunque sí reconoció que se trata de "un sueño" que mantiene desde su niñez.

"No estoy obsesionado con llegar a la NBA, si llega (la transferencia), llegará. Estoy muy cómodo en Madrid, en el mejor club FIBA del mundo", sostuvo el jugador cordobés, de 28 años.

El base titular del seleccionado argentino que disputará la Copa del Mundo China 2019 resaltó, sin embargo, que enrolarse en la principal competencia basquetbolística del planeta es "un sueño que tuve desde chico, desde que juego con 5 años".

Campazzo se transformó, por decisión del periodismo especializado y la organización de la ACB, en el jugador "más valioso" de las finales que Real Madrid le ganó a Barcelona (3-1), para adjudicarse el título en la edición 2018-2019.

En las últimas horas, si bien no se especificó cuál podría ser la franquicia, distintas publicaciones europeas, entre ellas el diario madrileño Marca especuló con la posibilidad de que el ex Peñarol de Mar del Plata arribe pronto a la NBA porque "varios equipos lo tienen en el radar", según dijo la publicación deportiva. El diario español AS informó que Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Minessotta Timberwolves, Detroit Pistons y el ex equipo de Manu Ginóbili, San Anotnio Spurs, siguen de cerca al jugador cordobés.

La liga estadounidense no cuenta hoy en día con jugadores que representen a la Argentina, por lo que Campazzo volvería a poner al país en la máxima competición estadounidense. Ginóbili y el ex DT de la selección Julio Lamas habían opinado que era el actual del Real Madrid quien tenía más posibilidades de pasar a la NBA, por lo que un traspaso confirmaría las predicciones de ambos.

"Cuando se instalan esos rumores es que uno está haciendo las cosas bien. Pero yo estoy muy tranquilo, viviendo el día a día", aseguró en una nota con AM 530.

Campazzo, quien tiene dos años más de contrato, fue uno de los artífices del bicampeonato del Real Madrid, a partir de sentirse "un poco entrenador dentro de la cancha".

El base cordobés agradeció puntualmente "los consejos" que le dio el DT "merengue", Pablo Laso, quien, a su juicio, "sabe mucho de básquetbol y me ayudó en lo personal tanto a mí como a Sergio (Llull)", consideró.

Y a la hora de apuntalar a personas que colaboraron con su mejor versión como jugador, Campazzo no dudó en nombrar a su esposa Consuelo, con quien traerán en unos meses a su primer hijo al mundo.

"Soy un poco de los que piensan de cómo sos dentro de la cancha, sos fuera de ella. Mi esposa me ayudó mucho para estar tranquilo. Y reconozco que es una alegría enorme ser padre" se ilusionó.

Con relación a la obtención de la Liga, Campazzo admitió que el conjunto madrileño "sufrió dos duros golpes", cuando no alcanzó el título en la Copa del Rey (perdió con Barcelona por un punto) y resultó eliminado por CSKA Moscú (a la postre campeón) en semifinales de la Euroliga.

"El equipo tomó fuerzas y sacó esa mentalidad competitiva que posee. Era un objetivo que nos habíamos trazado a principios de temporada y lo terminamos cumpliendo", puntualizó.

El base cordobés cerró los play offs de postemporada con excelentes números promedios: 11,4 puntos; 4,6 asistencias; 3,8 rebotes y 1,8 recuperos, al cabo de los nueve cotejos que protagonizó para que Real Madrid se proyectara hacia el campeonato.