Carlos Maslatón tomó una decisión que cualquier hincha desearía: ir a una Copa del Mundo y ver la mayor cantidad de partidos posibles. Tal es así que desde su llegada al Mundial Qatar 2022, el abogado presenció 32 partidos. De esta forma, batió el récord de más partidos vistos en una cita mundialista.

¿Cuándo superó dicho marca? En la victoria de Brasil por 4 a 1 ante Corea del Sur. Ahora bien, este martes 6 de diciembre aumentó su marca, ya que asistió a la sorpresiva derrota de España ante Marruecos.

"Habiendo completado hoy (lunes 5) 32 partidos vistos en estadios en este Mundial de Qatar 2022, supero el máximo histórico anterior desde el Mundial de 1930 hasta el de 2018, perteneciente a Thulani Ngcobo de 31 partidos en Sudáfrica 2010. Prueba disponible para certificación", señaló Maslatón en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, el plan del reconocido liberal no es quedarse contento con sólo haber superado mínimamente el récord. Su intención, como bien anticipó antes del Mundial, es ver un total de 42 partidos de forma completa.

"Aclaro que ver no es un toco y me voy con un laissez passer de acomodado, sino mirarlo en butaca de tribuna en su totalidad o en un 80% al menos", remarcó. No obstante, semanas atrás expresó que "varios anunciaron presencia en los 64 de este Mundial, lo que solo se puede lograr mintiendo pues de movida hay 8 en paralelo".

Carlos Maslatón, en pleno Mundial Qatar 2022

Mundial Qatar 2022: Maslatón podría ser parte de un récord Guiness

El economista superó el récord de más partidos vistos en Mundiales que ostentaba Thulani Ngcobo desde Sudafrica 2010. Ahora, para formar parte del "Récord Guiness" tendrá que presentar una solicitud y luego mostrar la evidencia de la cantidad de encuentros presenciados en Qatar 2022. Luego, la prueba será evaluada por un comité de la institución que determinará si se le otorga dicha condecoración.

"La caja de la FIFA que contiene mis entradas para el Mundial. Se va reduciendo y solo quedan 10 partidos. Los dos restantes de hoy de octavos, los cuatro de cuartos, dos de semifinales, tercer puesto y la final. Transcurrió ya el 85% de los partidos del Mundial" escribió en Twitter.

Otro hito mundialista para Carlos Maslatón

El miércoles 23 de noviembre, el abogado de 63 años, en compañía del comediante y streamer, Luqitas Rodríguez, presenció cuatro partidos de forma completa. Los encuentros fueron el de:

Marruecos-Croacia

Alemania-Japón

España-Costa Rica

Bélgica-Canadá

"Atención, aquí estadio Ahmad bin Ali, Qatar 2022 con Bélgica-Canadá. Cuarto partido de este 23/11/2022. Nunca en la historia de los Mundiales desde el de Uruguay de 1930 hasta este en Qatar pudo ninguna persona haber visto cuatro partidos del torneo en un mismo día", expresó Maslatón en sus redes sociales.