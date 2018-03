Sobre el final del segundo cuarto en el choque del viernes pasado entre el actual campeón Golden State Warriors y Washington Wizards, Draymond Green y Bradley Beal se trenzaron en una acción de juego terminando en pelea, en la que tuvieron que intervenir varios jugadores de ambos equipos. Beal golpeó en la cara a Green, y enseguida terminaron ambos discutiendo en el piso y yéndose a los vestuarios de inmediato, aplicado el reglamento, por dobles faltas técnicas y expulsados.

Ayer, la NBA anunció duras sanciones contra los dos, el hombre de los Wizards deberá pagar una multa de 50 mil dólares, mientras que el de los Warriors tendrá que desembolsar 25 mil de la misma moneda. Por su parte, Kelly Oubre Jr. fue multado con 15 mil dólares por involucrarse agresivamente en la pelea (intentó agredir a Klay Thompson, más allá de que no logró tocar al jugador de Golden State), mientras que Carrick Felix y Markieff Morris fueron suspendidos por un partido (sumado a una quita proporcional en sus salarios por haber abandonado las bancos de suplentes e ingresar a la cancha).

En su descargo, Green se defendió acusando a la NBA de no ser justa con él: “En la vida real, si alguien te golpea se te permite defenderte. Se llama en defensa propia. Si alguien te dispara puedes disparar de vuelta. Autodefensa. Me golpearon, yo no golpeé de vuelta y me han multado. Y a él lo multan con solo 50.000 dólares, yo 25.000. ¿Oubre llegó lanzando puñetazos y lo multan menos que a mí? No se sostiene. Sé que la Liga no es mi gran seguidor y está bien, pero no actúes de manera tan obvia mostrando que no me apoyas”, sentenció el jugador de los Warriors.

Descanso para Manu

El escolta bahiense Emanuel Ginóbili no jugó en la derrota que San Antonio Spurs (4-3) sufrió ante Boston Celtics (5-2), por 108- 94 en el TD Garden de Boston.

Ginóbili, de 40 años, no fue utilizado por el DT Gregg Popovich y la franquicia texana acumuló su tercera derrota consecutiva luego de un gran comienzo de temporada con cuatro triunfos consecutivos.

San Antonio Spurs continuará la actividad en la etapa regular de la competencia mañana jugando ante el campeón Golden State Warriors, en el AT&T Center.