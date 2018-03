Con el orden lógico del caso, primero fue la Asamblea General Ordinaria respectiva (el pasado viernes 6 de octubre), luego la presentación del acta ante la Inspección General de Justicia, y posteriormente se conoció que la Asociación Argentina de Tenis pudo celebrar, sin oposiciones y por amplia mayoría, la aprobación de su balance y memoria y la gestión de su ejercicio 2016.

En el acto, que contó con la presencia de 43 instituciones afiliadas plenas -sumaron 111 votos- y una adherente, se aprobaron la memoria y el balance contables, y luego la gestión respectiva del ejercicio 2016.

En la primera votación, 37 instituciones se manifestaron a favor, 3 se abstuvieron y otras 3 se expresaron en contra.

Por su parte, la gestión fue aprobada sin oposiciones: 40 a favor y 3 abstenciones. Puesto en números, el resultado del ejercicio redundó en un superávit de 1.338.868,44 pesos, cuando en 2015 el resultado había sido negativo en 1.231.026,37 pesos.

Daniel Fidalgo, vicepresidente primero de la AAT, expuso los logros deportivos obtenidos durante el ejercicio: más de 40 títulos en la gira COSAT, con acompañamiento de oficiales del área de Desarrollo, que se amplió de 3 a 12 profesionales; el segundo puesto masculino y el tercero femenino en el Sudamericano Sub 12; título de varones y final de mujeres en la competencia regional para menores de 14 años, y títulos masculino y femenino en el Sudamericano Sub 16.

Los Sub 14 también se consagraron en el Mundial de la categoría, y los Sub 16 alcanzaron el tercer puesto en la Junior Davis Cup. A su vez, destacó la histórica consagración del seleccionado mayor, que ganó por primera vez la Copa Davis venciendo a Croacia en Zagreb.

En cuanto a lo estructural, Fidalgo ponderó la creación del segmento Sub 10 de Desarrollo y el Instituto de Formación de Profesores y Entrenadores propio, con el aval de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

En otro orden, Armando Cervone, presidente de la institución, argumentó sobre la deuda del Estado nacional para con la AAT, correspondiente a la serie de cuartos de final de la Copa Davis ante Serbia que se disputó en el estadio montado especialmente en Tecnópolis, en julio de 2015: “Se han puesto en tela de juicio todos los contratos firmados por la Unidad de Bicentenario. Por un lado, no deja de ser muy lamentable para las finanzas de la Asociación no contar con esos recursos. Por otro lado, pienso que fue mejor que no cobráramos, porque se pensaría que teníamos una conveniencia, cuando efectivamente estamos totalmente tranquilos por la manera en la que hemos manejado la situación. Nosotros tenemos un contrato firmado y una rendición efectuada. Estamos en regla, pero como Tecnópolis está sospechado, están demorados en el pago. Están esperando que se liberen ciertas cuestiones procesales ajenas a nosotros. Aclaro que la rendición de cuentas de este dinero impago está aprobada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”.

Acerca de la rescisión del contrato con la empresa Havas Sports & Entertainment, quien actuaba de comercializadora de la institución, Fidalgo explicó en detalle los términos de la relación: “Lamentablemente, a nosotros nos toca hacer un trabajo de rescisión de un contrato que tenía unas falencias increíbles. El contrato con Havas tenía una fecha de finalización en el año 2018 inclusive, pero no tenía cláusula de salida para la Asociación Argentina de Tenis. O sea que, si la Asociación decidiera salir, eso significaría un juicio y probablemente la quiebra de la institución. El contrato tenía un mínimo garantizado, que empezó siendo de $1.000.000 en 2008. Por el sistema de ajustes, en 2016, ocho años después, Havas pagó por el mínimo garantizado $ 3.000.000. Y con ello cumplía el contrato. La comisión era del 50% en el primer año y, a partir del segundo y por los nueve restantes era del 40%. E incluso tenía derechos sobre los ingresos por carnets”.

Más adelante, Fidalgo también resaltó la inversión realizada por al institución en el área de Menores: “En 2015 todavía trabajamos con una empresa privada, que era la organizadora de todos los torneos de Grado 1. Formamos un equipo de producción propio, lo que bajó notablemente los gastos. No se puso menos dinero, sino mejor. No bajamos ningún torneo ni su calidad”.

La próxima cita será la Asamblea Extraordinaria en abril de 2018, en la que se votarán los balance y memoria, y la gestión correspondientes al ejercicio 2017, y se presentarán las listas eleccionarias.

Ganó Mayer y hoy debuta Del Potro

El tenista correntino Leonardo Mayer, 52 de ATP, le ganó al alemán Mischa Zverev por 7-5 y 7-5 y avanzó a la segunda ronda del torneo ATP 500 de Basilea, Suiza, donde hoy debutará el tandilense Juan Martín Del Potro.

El Yacaré Mayer, de 30 años, superó al alemán Mischa Zverev, 30 del escalafón y octavo preclasifi cado, en su presentación en el certamen que otorgará premios por 1.225.000 euros. En la próxima instancia, Mayer se medirá con el vencedor del húngaro Marton Fucsovics (100 del ranking) y el estadounidense Jared Donaldson (50).

Hoy debutará en el torneo suizo el mejor tenista argentino del ranking y cuarto favorito en Basilea, Juan Martín Del Potro (19), ante el portugués Joao Sousa (61).

Del Potro consiguió los títulos en Basilea en 2012 y 2013, al vencer en ambas defi niciones al suizo Roger Federer, máximo favorito del certamen. Federer, dos del mundo y ganador del título en Basilea en siete ocasiones, debutará también hoy ante el estadounidense Francis Tiafoe (79).