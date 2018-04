Una certificación de cierto hartazgo y si se quiere una nueva pista de que su gran amigo Neymar dejará el PSG. El defensor brasileño Dani Alves admitió que si recibiese un llamado de Barcelona de España, el club donde jugó entre 2008 y 2016, retornaría “mañana mismo”, según una entrevista concedida a Globo TV de Brasil.

“El Barsa es mi casa. Es imposible decir que no volvería. Si me llamara el Barsa, volvería mañana mismo. Me marché con 23 títulos en ocho años y sin partido despedida. ¿Para qué un partido despedido cunado sabes que vas a volver?”, apuntó el actual defensor del París Saint Germain, quien se fue del Barcelona con un sabor amargo para recalar una temporada en la Juventus antes de llegar a Francia.