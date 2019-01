El avión privado en el que viajaba el delantero argentino Emiliano Sala desapareció en el Canal de la Mancha. El pequeño avión de pasajeros había despegado del aeropuerto de Nantes-Atlantique este lunes por la noche cuando regresaba a Cardiff, después de que el jugador hubiera acudido a la Ciudad Deportiva La Jonelière, del Nantes, para despedirse de los que fueron sus compañeros hasta hace pocos días. "La última, ciao, Nantes", tuiteó.

Emiliano Sala había sido vendido por el Nantes a Cardiff City en el mercado de invierno en una cifra récord tras su espectacular comienzo goleador en esta campaña de Ligue 1 con 12 tantos en 19 partidos. "Yo estaba trabajando cuando me enteré de la noticia, no lo puedo creer. Estoy desesperado", dijo Horacio Sala, el papá, quien se encontraba en Rosario donde trabaja de camionero. "Ojalá lleguen buenas noticias. Para él, como para todos todos, era un gran paso su transferencia a Cardiff. Es un chico que siempre la luchó. Un chico de pueblo, un chico humilde. Mi familia no sabía nada, yo les avisé", apuntó.

Sala, santafesino, de 28 años, viajaba junto al piloto de la avioneta Piper PA-46 Malibu desde Nantes, Francia, hacia Cardiff, Gales, y durante el viaje perdió todo tipo de contacto cerca del faro de Casquets a unos 12 kilómetros al noroeste de Alderney, la más septentrional de las islas del Canal de la Mancha. Tras 15 horas de búsqueda y rastrillaje, la polícia de Guernsey, una isla del Canal de la Mancha frente a la costa de Normandía, suspendió la operación y confirmó que la reanudará hoy pero con escasas posibilidades de terminarla con éxito.

Durante las intensas tareas donde se utilizaron "múltiples activos aéreos y marítimos" y que abarcó 1.155 millas cuadradas (cerca de 2.800 kilómetros cuadrados) se encontraron con distintos objetos flotantes pero no pudieron confirmar si eran de la aeronave desaparecida.

El Cardiff City, que había pagado cerca de 20 millones de euros al Nantes por el traspaso de Sala, siendo el fichaje récord en la historia del equipo galés, manifestó su preocupación por la noticia mediante un comunicado. "Nuestro propietario, Tan Sri Vincent Tan , y el presidente, Mehmet Dalman , están muy preocupados por la situación", afirma. "Tomamos la decisión a primera hora de cancelar el entrenamiento para poner todos nuestros pensamientos en Emiliano y el piloto", cierra.

No hay esperanzas

John Fitzgerald, director de operaciones del del Channel Airline Airsearch y encargado de comandar las búsquedas aéreas cuando ocurren accidentes en la zona del Canal de la Mancha, se ha mostrado contundente. "Si realmente están en el agua, no hay oportunidades de encontrarlos con vida. El otro día fui a nadar (al Canal de la Mancha) y resistí tres minutos. Hace mucho frío en estas aguas; una persona como mucho podría aguantar una hora. No creo que hayan aterrizado en tierra porque el tráfico aéreo habría sido informado", explicó.

En esa misma línea, John agregó: "En la primera parte de la investigación de anoche, la visibilidad era buena, pero tuvimos que lidiar con la lluvia helada que cayó alrededor de las 23.30. A medida que la investigación avanzaba, el techo de nubes bajó y tuvimos que detener la investigación". Por lo que continuarán en la jornada de hoy.