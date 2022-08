Hoy parece tan natural como el aire que respiramos pero internet tuvo un comienzo. El 23 de agosto es la fecha fijada para celebrar el Día del Internauta, una jornada que conmemora el aniversario de uno de los acontecimientos tecnológicos más grandes de la humanidad: el día que se publicó por primera vez una página web a nivel mundial en el año 1991. A partir de ese momento, la red no paró de crecer.

Se calcula que son más de 4.900 millones de internautas a nivel mundial y la cifra sigue creciendo. Según un estudio, en Argentina hay 36,32 millones, lo que representa el 80% de la población. De ese valor total, el 79.3% (36 millones de usuarios) usa redes sociales activamente como Facebook, Tik Tok, Instagram, YouTube y se calcula que los Argentinos pasan 9 horas y 39 minutos por día conectados a la red.

Al ser una herramienta de uso cotidiano, los riesgos de ser víctima de un ciberataque son cada vez mayores. Según un reporte de la empresa internacional Check Point Software Technologies, en el segundo trimestre de 2022 se produjo un pico histórico, donde los ciberataques globales aumentaron un 32%, en comparación con el segundo trimestre de 2021.

Para poder navegar seguros y minimizar los riesgos, la firma de ciberseguridad brinda los siguientes consejos:

1- Visitar únicamente páginas web seguras: La mejor técnica es comprobar si sigue el protocolo de seguridad https: si la URL incluye al final una -s, significa que es una página web segura y está adaptada a los estándares de protección. Asimismo, otra de las señales, presente en algunos navegadores, es que cuente con un candado verde al comienzo del enlace.

2- Instalar siempre las actualizaciones: es frecuente pensar que actualizar el software y las aplicaciones es algo que carece de importancia. Sin embargo, desde Check Point revelan que esta costumbre de ignorar las actualizaciones puede suponer un enorme riesgo, puesto que no se implementan los diferentes parches de protección que los proveedores ofrecen para solventar errores de seguridad previamente detectados.

3- No emplear el mismo usuario y contraseña en diferentes servicios online: Este es un tremendo error, ya que, si un ciberdelincuente consigue acceder a la base de usuarios y claves de cualquiera de estas aplicaciones, colarse en el resto será muy sencillo. No emplear contraseñas que puedan adivinarse con facilidad (fecha de cumpleaños, nombre de la mascota, etc.

4- Descargar aplicaciones sólo de tiendas oficiales: juegos, redes sociales, banca online. Cada vez son más las aplicaciones móviles disponibles para descargar y esto provoca que los usuarios tiendan a instalar un gran número de estos programas en sus dispositivos móviles. Es importante asegurarse de que siempre que se descarga una de estas apps sea de la tienda oficial (Play Store, App Store, etc.) y, además, leer las diferentes condiciones de uso, ya que algunas de ellas pueden llegar a ser abusivas y en muchos casos se llega a perder el control sobre datos e información.

5- Proteger los dispositivos: contar con un software de seguridad que proteja los dispositivos y la información.

" Internet forma parte del día a día de todos y luego de la pandemia su uso se intensificó aún más. Por este motivo es importante conocer los peligros a los que nos exponemos cada vez que realizamos tareas como navegar por sitios o descargar una aplicación, para mantenerse protegido y evitar poner en riesgo nuestros datos", señala Alejandro Botter, gerente de ingeniería de Check Point para el sur de latinoamérica.