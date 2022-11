Diego Armando Maradona sigue estando a la cabeza de un ránking mundialista, a pesar de que pasaron 28 años desde la última vez que jugó una Copa del Mundo. El mejor jugador de la historia es también quien más patadas recibió en los partidos que se jugaron hasta ahora en un mundial. El número se mantiene incluso contando el que actualmente se disputa en el Mundial Qatar 2022.

En las 21 Copas del Mundo ningún jugador recibió tantas faltas como el Diez. Tanto es así que a 40 años de su debut mundialista aún conserva su puesto. "Para que los jugadores tengan el Fair Play que hoy tienen, nosotros nos tuvimos que comer todas estas patadas. No fue en vano", escribió Pelusa en su cuenta de Instagram en 2018.

Las patadas a Maradona dejaron postales increíbles

El futbolista se inició en España '82 ya como un astro con la pelota. Salió campeón con la Selección argentina en la Copa Mundial de Fútbol Juvenil en 1979 y allí fue premiado con el Balón de Oro. Para entonces, sus rivales ya sabían con quién se enfrentaban.

Pero, ¿por qué tantas faltas? Marcar a Maradona nunca fue tarea fácil y además corrían épocas donde el fútbol era un deporte de mayor choque, comparado con lo que hoy conocemos. La televisación no estaba tan desarrollada, había menos cámaras y tecnologías más obsoletas, una diferencia abismal con el actual Mundial Qatar 2022.

En promedio, Diego recibía una falta cada 12 minutos. Hoy, Lionel Messi recibe una cada media hora, según Opta Sports. De un ránking de la mayor cantidad de patadas en mundiales, los tres primeros puestos los ocupa Maradona por su pase por México '86, Italia '90 y España '82. Sólo en esos mundiales acumuló 139 faltas en su contra. Además, los otros dos jugadores del ránking también son argentinos.

Claudio Gentile no dejó tranquilo a Diego Maradona en el partido frente a Italia, en el Mundial de España 1982

Maradona, patadas para el recuerdo

Desde el primer mundial de Diego, España '82, el nombre del italiano Claudio Gentile resonó en todos lados. Pasó a la historia, hace ya 40 años, por un brutal marcaje sobre el ídolo argentino en el que le regaló patadas, codazos y empujones constantemente. "Sé que hoy en día no podría repetir el marcaje que le hice", aseguró años más tarde.

Otro caso que pasó al recuerdo fue en la siguiente Copa del Mundo, México '86, en el partido contra Corea del Sur. El objetivo era ir directo en su contra y así fue que dicen que en ese encuentro a Maradona le hicieron "Kung Fútbol". El jugador de la AFA siguió teniendo presentes los goles recibidos: "¡Cómo me pegaron! Me hicieron 11 foules, casi todos los del partido. Algunos me dejaron sangrando", reaccionó.

Por las patadas de Corea del Sur, dicen que a Maradona le hicieron "Kung Fútbol"

Cuatro años después, Camerún hizo lo mismo en el debut de Italia '90, en el que Argentina perdió. Hubo 12 golpes direccionados hacia el capitán, uno de ellos fue al tobillo, de Benjamin Massing, y quizás la más recordada de la época; la patada voladora de Ndip Akem que impactó sobre su brazo izquierdo.

Diego era el blanco de los foul

Ránking de jugadores más pateados

La mayor cantidad de faltas contra un jugador en cada Mundial está liderada por Maradona en el top 3. Pero los otros dos jugadores que completan el top 5 también son argentinos. ¿Casualidad, o causalidad?