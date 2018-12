El año termina a toda celebración para el jazz y ya se aventuran nuevas propuestas para 2019. Aluvión de ediciones discográficas por estos días calmarán la ansiedad de los adictos al género, a la vez que festivales lejanos y cercanos sumarán adrenalina a quienes puedan trasladarse a otras latitudes.

Comencemos por los discos que comenzaron a circular en los últimos días, tanto en ediciones físicas como en plataformas digitales. Entre las novedades más recomendables figura el disco del trío de Fred Hersch, 97 @The Village Vanguard, que rescata una actuación del grupo justamente en 1997. Editado por Palmetto, el disco muestra a Hersch en un punto alto de su evolución musical, acompañado aquí por Drew Gress en contrabajo y Tom Rainey en batería.

También habrá que destacar un ambicioso proyecto del quinteto de Dave Douglas, el gran trompetista que estuvo en Buenos Aires este año como músico residente en la Usina del Arte. Brazen Heart Live es un combo de cuatro cds dobles que registran ocho sets del grupo en el Jazz Standard de Nueva York. Son todos músicos de primera línea, muchos de ellos conocidos por los porteños a partir de sus visitas a la Ciudad. Integran el quinteto, además de Douglas, el formidable saxofonista Jon Irabagon, Matt Mitchell en piano, Linda Oh en contrabajo y Rudy Royston en batería.

En la lista que gana las bateas este fin de año son infaltables tres álbumes de categoría, los tres de grandes pianistas. El primero es el del trío de Steve Kuhn, To and from the Heart, con Steve Swallow en bajo y Joey Baron en batería. Kuhn cumplió 80 años, con una natural madurez y vitalidad expresiva que demuestra de manera recurrente en sus habituales presentaciones en Birdland de Nueva York. Este nuevo disco es una obra cumbre en su trayectoria.

Otro de los registros de pianistas corresponde a Enrico Pieranunzi, quien en formato de trío se concentra en interpretar la música de Gershwin. Su compatriota Giovanni Mirabassi, también con un trío, produce un disco especialmente sofisticado, Summer’s Gone, acaso lo mejor que ha editado este artista italiano. Ambos fueron editados por el sello CamJazz.

En materia de festivales habrá que destacar la nueva edición de la cita tradicional de Punta del Este, que anima el incansable Francisco Yobino con la dirección artística de Paquito D’Rivera. Será entre el 3 y el 6 de enero en la Finca El Sosiego de Punta Ballena, y contará con la presencia de un destacado line up: Johnny O’Neal, Gary Smulyan, Aaron Diehl, Benny Green, el cuarteto de Al Foster con Chris Potter en saxo, la cantante Nnenna Freelon y músicos argentinos como Diego Urcola y Pipi Piazzolla.

En enero también tendrá lugar, para los que puedan escapar a Manhattan, el NYC Winter Jazz Festival, que promete varios días de jazz con una sucesión de artistas en distintas locaciones de la ciudad. Decenas de nombres que son un imán para los amantes del jazz: Gary Bartz, Billy Hart, Dave Liebman, Mary Halvorson, Ralph Alessi, Vijay Iyer, Craig Taborn, The Bad Plus, Terence Blanchard, Marc Ribot, Larry Grenadier, Jon Irabagon, Amine Claudine Myers, Helen Sung y tantos más en un festival que quita el aliento.