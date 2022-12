La victoria del 2 a 0 de la Selección argentina ante Polonia le dio la posibilidad al conjunto de Lionel Scaloni de clasificarse a los octavos de final de Mundial Qatar 2022. Los polacos también consiguieron pasar a pesar de la derrota en el encuentro. La figura del equipo contrario fue sin dudas la del arquero Wojciech Szczesny, quien además de atajar una gran cantidad de posibles goles argentinos, le hizo una apuesta por 100 euros a Lionel Messi en medio del partido, la cual perdió. Sin embargo, "no piensa" pagar.

Argentina - Polonia: la apuesta de Messi y Szczesny

El arquero polaco aseguró que no le pagará al capitán de "la Scaloneta", Lionel Messi, la apuesta de 100 euros que le hizo sobre que el árbitro neerlandés no iba a cobrar el penal que finalmente sancionó. Szczesny atajó, pero igual perdió su apuesta con el rosarino.

"Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penal. Así que perdí una apuesta con él. No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero", confesó el portero de Polonia y de la Juventus.

El penal de Lionel Messi

En el momento en que el árbitro Danny Makkelie estaba observando la repetición de la jugada en el VAR surgió la curiosa apuesta de 100 euros sobre si el neerlandés iba a sancionarlo o no, consignó el periódico deportivo español Marca.

Finalmente Makkelie sancionó uno de los penales más polémicos del mundial considerando que Szczesny salió a atrapar un balón y con su mano tocó la cara de Messi. En un principio el árbitro no señaló la pena máxima, pero fue avisado por sus compañeros del VAR para que fuera a ver la jugada y allí sancionó la falta.

Momento en el que el arquero golpea a Lionel Messi durante el partido

Finalmente, Szczesny se plantó sobre la línea y le desvió el remate al rosarino. Sin embargo, ello no desmotivó al equipo que venció venció 2 a 0 y terminó primera en el Grupo C de Qatar 2022, mientras que Polonia se clasificó segunda superando a México por saldo de goles. La Scaloneta deberá enfrentarse a Australia el próximo sábado 3 de diciembre a las 16 para conseguir el pase a cuartos.

Después del golpe, antes de la apuesta

Penal Messi Polonia: el video

No es la primera vez que Messi se cruza con Szczesny en el arco. Compartieron partidos juntos cuando el astro argentino jugaba en el Barcelona, y en el paso del arquero por el Arsenal, la Roma y la Juventus en los últimos años.

Messi y Lewandoswski, otro intercambio

El arquero Wojciech Szczesny no fue el único jugador polaco que tuvo un intercambio con Lionel Messi. Si bien, no hubo apuestas de por medio, el delantero Robert Lewandoswski contó lo que dijo en una breve charla que tuvo con Messi en el campo de juego tras el triunfo de Argentina.

"Messi y yo hablamos un poco. Fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesita el equipo", señaló el goleador del Barcelona español en declaraciones al diario alemán Bild.

Durante el partido el polaco le hizo una falta a Messi en mitad de cancha y el rosarino se mostró indiferente ante el pedido de disculpas por la acción por parte del delantero.

"Llegué a cruzarme con Messi y fue muy raro, sí. Estaba defendiendo en el centro del campo y yo sabía que tenía que ayudar al equipo", aseguró Lewandoswski sobre la infracción y el hecho de que ambos se encontraran protagonizando una acción en mitad de cancha.

La charla no fue muy fluida, ya que el polaco habla inglés y poco español (llegó hace pocos meses a Barcelona), mientras que Messi solo habla su idioma natal. No obstante, la diferencia entre cómo tomaron esas situaciones Messi y Lewandoswski fue notable, dado que el polaco habló libremente sobre ello y el capitán argentino se limitó a decir: "¿Qué pasó con Lewandowski? No quiero hablar de eso, lo que pasa en el campo de juego queda allí".