FIBA anunció ayer la disputa y organización de la edición 2019 de la Copa Intercontinental, el torneo entre campeones que tendrá novedades. Porque además de encontrarse San Lorenzo, representante argentino tras la consagración en la última Liga de las Américas, y AEK de Grecia (ganador de la Basketball Champions League), también se sumará Austin Spurs, último campeón de la G-League (liga de desarrollo de la NBA). Se jugará en Río de Janeiro, Brasil, del 15 al 17 de febrero.

A estos se le unirán los anfitriones del torneo, Flamengo, quienes son el último equipo brasileño que ha ganado la Copa Intercontinental FIBA (2014).

La competencia se celebrará en la Arena Carioca 1, la sede histórica que acogió el Torneo de Baloncesto Olímpico durante los Juegos de Río 2016. Se disputará en el formato de los últimos cuatro; con dos semifinales el 15 de febrero, seguidas por un partido por el tercer lugar y la final dos días después.

Los encuentros para las semifinales son los siguientes: San Lorenzo de Almagro contra AEK y Flamengo contra Austin Spurs.

Esta es la primera edición de la Copa Intercontinental FIBA que contará con la presencia de los campeones actuales de la NBA G League, de la Basketball Champions League y la DirecTV Liga de las Américas.

El secretario general de FIBA, Andreas Zagklis, dijo: "Estamos entusiasmados con traer la Copa Intercontinental FIBA de nuevo a las Américas y celebrar esta edición en el excelente recinto de baloncesto olímpico en Río de Janeiro, que fue el lugar de tantos momentos grandiosos durante los Juegos de 2016. Los campeones de la DirecTV Liga de las Américas y de la Basketball Champions League batallarán aquí y procurarán crear sus propios recuerdos perdurables".

"Este año estamos encantados de confirmar el grupo creciente de equipos que competirá en la Copa Intercontinental FIBA del próximo mes. Asimismo, la suma de campeones de la NBA G League a la Copa Intercontinental FIBA es muestra adicional de la gran colaboración que establecen FIBA y la NBA mediante una gran variedad de iniciativas en conjunto", agregó.

El Comisionado Adjunto de la NBA, Mark Tatum, comentó: "Tener a los Austin Spurs de la NBA G-League participando en la Copa Intercontinental FIBA representa una fantástica oportunidad, no solo para que los jugadores muestren sus habilidades de calibre NBA, sino para que la liga esté representada en el escenario internacional".

La última edición de la Copa Intercontinental FIBA, que se celebró en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, en septiembre de 2017, contó con la presencia de los campeones de la Basketball Champions League, Iberostar Tenerife (España) quienes, consiguieron una victoria difícil de 76-71 contra los campeones de la DirecTV Liga de las Américas, Guaros de Lara (Venezuela).

Comienza la Liga de las Américas

Hoy arranca la edición 2019 de DirecTV Liga de las Américas con el debut de Atenas ante Malvín de Uruguay en la sede de San Pablo, Brasil.

San Lorenzo, por su parte, comenzará la defensa del título en un grupo (C) que tendrá a Mogi Das Cruzes, equipo al que derrotó en el Final Four para consagrarse campeón. El formato será todos contra todos durante tres días en una misma ciudad, con los dos mejores equipos a la siguiente instancia. En semifinales, los ocho se dividirán en dos grupos de cuatro y, otra vez, los dos mejores pasarán de ronda, esta vez al Final Four por el título.