Todo comenzó cuando en la confección del último ranking mundial, del pasado mes de octubre, para distribuir a los 32 equipos mundialistas en los cuatro bombos del sorteo de hoy, la FIFA ubicó a España en el octavo lugar, cosa que obligó al seleccionado hispano ser desplazado a la condición del mejor equipo del mundo no cabeza de serie para el Mundial de Rusia 2018, habida cuenta que su lugar fue destinado al seleccionado anfitrión.

Así, la Copa del Mundo, a jugarse del 14 de junio al 15 de julio próximos en suelo ruso, afrontará este mediodía, desde las 12 de nuestro país (televisa TyC Sports), su sorteo de fase de grupos con 31 países en plegaria para que la Furia no termine como uno de los tres rivales de la primera ronda de la competencia, algo que principalmente espera Lionel Messi para la suerte a correr por Argentina con el capricho de las bolillas.

Argentina podría quedar agrupada con Inglaterra, Suecia y Nigeria, como en el Mundial 2002

"Querría evitar a España en el grupo porque sería un rival muy difícil", dijo recientemente el capitán del Seleccionado argentino. Pero lo marcado por el astro del Barcelona respecto al campéon del mundo en Sudáfrica 2010 es algo que también espera evitar Brasil, y también es coincidente con el pensar de los otros seis cabezas de serie del torneo, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, Polonia y Rusia.

Con el comando de Julen Lopetegui España parece haber recuperado el sistema que lo llevó a conquistar dos títulos europeos (2008 y 2012) para flanquear su logro mundialista de la mano de Vicente Del Bosque, mostrando un alto nivel a lo largo de todo su periplo de clasificación, llegando a Rusia con mote de candidato, algo que también se encargó de rotular hace un par de días el DT albiceleste Jorge Sampaoli.

"Si hay un equipo a evitar, ese es España", opinó el seleccionador de Francia Didier Deschamps reafirmando el temor de todos.

El escenario posible marca que los cinco grandes favoritos para el título son Alemania, Brasil, Argentina, Francia y España, siendo el equipo español el único que no estará en el primer bombo. Esto, con el agregado de que Brasil y Argentina son los que más posibilidades tendrían de toparse con España, dada su condición de países no europeos, a menos que, como se prevé, el sorteo se realice en el orden de los bombos del 1 al 4 y no dejando el bombo 2 para el final, teniendo en cuenta que no podrán coincidir más de dos equipos europeos en un mismo grupo.

Quienes no se toparán seguro ni con brasileños ni con argentinos serán las otras tres selecciones sudamericanas, Uruguay, Colombia y Perú, al no poder haber dos equipos de una misma confederación en un mismo grupo, salvo la UEFA.

Rusia, como país organizador, será automáticamente sorteado en posición A1 y jugará el partido inaugural, en el Estadio Luzhniki de Moscú el 14 de junio, contra el rival que le toque del bombo 2, mientras los otros siete cabezas de serie serán sorteados en los otros grupos en orden de B a H, pero siempre en la posición 1 de cada grupo.

Todo indica que el sorteo comenzará por el bombo 1 y finalizará con el 4, extrayéndose todas las bolas de un bombo antes de pasar al siguiente, con el procedimiento estándar de una bola del bombo de los cabezas de serie seguida de otra del bombo con los grupos para asignar.