El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, confirmó hoy que el nuevo estadio en construcción en los terrenos de Avenida 1 y 57 será inaugurado en el segundo semestre del año próximo con el proyecto de "una universidad".

En diálogo con Télam, el máximo dirigente del club platense abundó que la idea "al menos en un principio estará abocada a la capacitación y formación de entrenadores", según charlas mantenidas con el ex Puma Agustín Pichot y el ex Generación Dorada de básquetbol Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, con quienes hay coincidencia "en muchos proyectos”.

“La apuesta a la educación es fundamental porque no todos llegan (a ser deportistas profesionales) y queremos que estén preparados para la vida. El no haber realizado el secundario es una deuda personal que tengo, a veces pienso en hacerlo pero el tiempo es un problema. Me formé de otra manera, pero tal vez hoy haría las cosas de otra manera”, aseguró la “Brujita”.

Al seguir con el tema educacional y formativo Verón remarcó: "En Estudiantes pensamos en una formación integral, por eso a los entrenadores no les exigimos resultados en las juveniles, queremos como proyecto que lleguen jugadores a Primera División y no hay apuros. Cada chico sabe que si no estudia no juega”.

En relación al estadio destacó: "Está todo dado para que en el segundo semestre del año que viene lo inauguremos. No hay una fecha exacta pero para febrero y marzo la obra tendrá un impulso definitivo. Es lo que perseguimos y nos dará un salto de calidad institucional muy importante”.

“Queremos un estadio modelo para la Argentina, un estadio sin barreras, sin alambrados, donde el comportamiento de la gente debe ser ejemplar y el respeto hacia el otro tiene que ser una premisa, algo natural”, sentenció.

Por último remarcó que “lo que pasó con el superclásico que se jugó en Madrid no estuvo bueno, no se tiene que tomar como algo normal".

"Nos debemos replantear muchas cosas en materia de organización, de comportamiento y no sólo hablo de la gente sino también de la AFA y de la Conmebol”, concluyó.