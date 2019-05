El entrenador Julio Velasco, ex técnico de la selección argentina de voley, aseguró hoy que decidió "terminar" su "carrera como entrenador" y agradeció "a todos los jugadores" con los que trabajó durante 44 años.

"Un entrenador no es más que su propio equipo. Entrené durante 44 años y este trabajo fue un privilegio", destacó Velesco en un comunicado que reprodujo hoy el diario italiano La Gazzetta.

En ese texto, aseguró: "He estado en silencio hasta ahora y lo haré por un tiempo más porque para mí es una situación emocional muy fuerte y necesito estar un poco conmigo mismo.

Quiero agradecer a Modena Volley y a todos aquellos, realmente muchos, que en estas últimas horas me han escrito o han dicho palabras que me emocionaron mucho".

"Este momento no es fácil para mí, pero como muchos jugadores dejaron de jugar cuando aún eran fuertes, yo también quería terminar mi carrera cuando todavía podía entrenar, sin esperar el declive", añadió.

El ex técnico de las selecciones italianas, checa, iraní y argentina hizo un repaso de sus comienzos en su carta. "Si miro hacia atrás veo las etapas de este viaje: el Club Universitario de La Plata, donde aprendí a jugar vóleibol, hice mi carrera como jugador y donde tuve como entrenador y profesor a mi querido amigo, Jorge Taboada; el Club Estudiantes de la Plata, donde comencé mi carrera de entrenador en 1975 junto con mi querido amigo Raúl Lozano, y cuyo equipo de fútbol siempre apoyé".

Velasco recordó que continuó con "el Club Defensores de Banfield, que me permitió seguir mi carrera como entrenador cuando tuve que dejar mi ciudad para esconderme de la represión militar en Argentina; GEBA y Ferro".

El platense de 67 años también nombró "la Federación Argentina, en la que participé como segundo entrenador en el Mundial 82 (que me permitió llegar a Italia de manera indirecta) y donde regresé después de 32 años para entrenar al equipo nacional de mi país, una experiencia que sentí en mi corazón".

En más agradecimientos, Velasco recordó a los equipos Jesi, Módena, Piacenza y Montichiari; a la Federación Italiana," donde tuve el honor de entrenar al equipo nacional masculino que hizo historia y al equipo nacional femenino"; la Federación de la República Checa, la Federación Española y la Federación iraní, "con la que viví una experiencia humana y profesional extraordinaria durante tres años".

"Quiero agradecer a todo el personal técnico y médico con el que tuve la oportunidad de trabajar, porque con ellos compartí muchos momentos de mi vida, las horas de trabajo, la alegría de las victorias, el dolor de las derrotas. Agradezco a los colaboradores de todos los equipos, los directivos y los aficionados", siguió Velasco.

El prestigioso DT tuvo un párrafo aparte para los jugadores. "Todo lo que hace un entrenador es ayudar a sus jugadores. Ellos me hicieron lo que soy. Recuerdo a cada uno de ellos. No solo los más fuertes. Porque muchas veces un entrenador aprende más enseñando a esos jugadores a las que las cosas no les resultan fáciles".

Velasco agradeció a Modena Volley, club que dirigió en tres períodos, "que me permitió terminar mi carrera en la ciudad que amo. Seguramente en este momento de gran emoción me olvidé de alguien. Son 44 años. Espero que me puedan perdonar".

Un entrenador ganador

El platense comenzó la dirección técnica en Ferro Carril Oeste en 1979 y seis años después inició el primer ciclo en el club italiano, donde ganó nueve títulos (4 Ligas de Italia, 3 Copa Italia, 1 Copa de las Copas -actual Champions League- y 1 CEV Champions League.

En 1989 dejó esa banca para tomar la dirección del seleccionado italiano, al que consagró como campeón mundial en 1990 y 1994.

Con el equipo masculino "azurro", cuyo mando tuvo hasta 1996, ganó además cinco Ligas Mundiales en 1990, 1991, 1992, 1994 y 1995 y tres Campeonatos Europeos (1989, 1993 y 1995).

En 1997 tomó el control del seleccionado italiano femenino por un año y también consiguió la coronación en la Liga Mundial.

Después de aquella experiencia, Velasco dirigió la selección masculina de República Checa (2001-2003), el club Piacenza (2003-2004), un segundo ciclo en Módena (2004-2006), Gabeca del mismo país (2006-2008), el seleccionado de España (2008-2011), el de Irán (2011-2014) hasta que regresó al país.

Velasco asumió ese año, en 2014, la conducción del seleccionado argentino mayor, del que había sido técnico alterno entre 1981 y 1983, durante el histórico tercer puesto del Mundial '82.

Su período se extendió hasta el año pasado y el resultado más importante que obtuvo fue la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, tras ganarle la final a Brasil.

Tras el Mundial Italia-Bulgaria 2018, Velasco dejó el seleccionado argentino y retornó a Módena para un tercer ciclo en el que sumó una Supercopa de Italia.