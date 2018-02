El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se tomará tiempo hasta hoy para estudiar los recursos de 32 deportistas rusos no admitidos por el COI en los Juegos de Pyeongchang. También analizará otros quince casos presentados por vía urgente. El reclamo es una apelación por no haber sido invitados a participar en los Juegos de invierno que se inauguran mañana. El organismo olímpico no los considera libres de toda sospecha de dopaje, pese a que nunca hayan dado positivo.

Al estar el Comité Olímpico Ruso sancionado por la manipulación de muestras en los Juegos de Sochi 2014, solo los deportistas de esa nacionalidad que sean invitados por el COI podrán participar en Pyeongchang.

El panel de árbitros debe continuar con la revisión de los casos de los 32 deportistas, junto a los recibidos el 7 de febrero de parte de 15 deportistas y entrenadores rusos, señala la nota del TAS. Las decisiones relativas a todos ellos se esperan a última hora de hoy o mañana.

Entre los demandantes figura el seis veces campeón olímpico de patinaje de velocidad en pista corta Viktor Ahn.

La visión del COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) considera que tiene "buenos argumentos" para defender ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la conveniencia de excluir de los Juegos de Pyeongchang a los deportistas rusos a los que no considera aptos, por sospechar que tienen alguna relación con el dopaje. Así lo aseguró el presidente olímpico, el alemán Thomas Bach, en una conferencia de prensa al término de las reuniones del COI en Corea, previas a la celebración de los Juegos. "Buen intento", dijo sobre el recurso presentado por 47 rusos ante el TAS para que el organismo arbitral revierta su exclusión de Pyeongchang por parte del COI.

El Comité Olímpico Ruso está sancionado por los casos de manipulación en los juegos de Sochi

"No voy a especular", dijo sobre cómo actuaría el COI en caso de un fallo favorable a la participación de los deportistas en los Juegos. "Creo que tenemos buenos argumentos".

El COI ha invitado a 168 deportistas que considera fuera de toda sospecha de dopaje, aun dejando fuera a otros que nunca han dado positivo en los controles.

Respecto a la inquietud que despierta no saber aún quién compondrá la delegación rusa, a horas de la inauguración de los Juegos este viernes, Bach destacó que "los tiempos" no están en su mano.