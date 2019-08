Figuras, varios campeones del mundo con la Selección argentina de fútbol y el presidente de AFA, Claudio Tapia, le dedicaron en las últimas horas un sentido homenaje a José Luis Brown, quien falleciera a los 62 años.

Diego Maradona, con un emotivo mensaje, se sumó desde sus cuentas en redes sociales a homenajear al "Tata", con quien compartió el plantel del seleccionado campeón del mundo en México 86.

"Quiero saludar a la familia del Tata José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando. Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. Te vamos a extrañar mucho, Tata. No sabés cuánto lo lamento, hermano", escribió Diego.

"Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la copa del mundo. Que descanses en paz", agregó el capitán de la Selección campeona del mundo del 86.

El capitán de la Selección actual, Lionel Messi, expresó: "Mis condolencias y un abrazo a los familiares, amigos y personas cercanas al Tata Brown, un referente tan querido de nuestro fútbol", dijo el futbolista del Barcelona. Messi había compartido la Selección con él cuando Brown era parte del cuerpo técnico de Sergio Batista.

A través de su cuenta del Twitter, "Chiqui" escribió: "Gran luchador, guerrero en toda la vida, descansa en paz Tata querido. Mi más sentido pésame a toda su familia".

Por su parte, el plantel de primera división de Estudiantes de La Plata realizó un minuto de silencio antes de comenzar el entrenamiento, en el country club de City Bell. En tanto, Batista se largó a llorar en un programa de televisión al cual estaba invitado y tuvo que abandonar el envío.

Jorge Burruchaga, otro campeón del mundo en México 1986, escribió en Twitter: "Te vamos a extrañar Tata Querido!! QEPD!! Mis Condolencia a su familia!!".

Nery Pumpido posteó una foto abrazado con Brown luego del histórico partido ante Inglaterra y redactó: "Me quedo con ese abrazo Tata para toda mi vida te vamos a extrañar caballo te quiero".

Por su parte, Carlos Valderrama, uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia, publicó en su cuenta de Instagram una foto de ambos: "Los momentos son un tesoro y este es uno de ellos. Despedimos con mucha tristeza al mundialista José Luis TATA Brown, le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia".

En tanto, Javier Mascherano utilizó la misma red social y en una historia escribió "Hasta siempre Tata", acompañada de una foto del fallecido defensor con la Copa del Mundo.

Pedro Troglio usó su cuenta de Twitter para desahogarse: "Cuánto dolor. Prefiero recordar al que me protegía en la Selección y que fue un amigo en la vida. Acá o en el cielo te quiero con mi alma Tata".

Mario Kempes, campeón en Argentina 1978, escribió: "Hoy se nos fue otro campeón mundialista, fuiste y seguirás siendo un grande, lo diste todo, mi más sentido pésame para todos sus familiares. Descansa en paz José Luis". Por último, el histórico goleador de la Selección Gabriel Batistuta le agradeció por la "lucha dentro y fuera de la cancha".

Los restos del ex defensor de la Selección argentina Campeón del Mundo en México 1986, José Luis "Tata" Brown, eran velados esta mañana en la sede social de Estudiantes de La Plata, tal cual había sido su voluntad, antes de descansar en el predio del club en la localidad de City Bell.

Brown falleció el lunes por la noche a los 62 años, luego de padecer en los últimos meses Alzheimer, de acuerdo a como reconocieron sus familiares más cercanos. A partir de las 10:00, sus restos eran velados en la sede social del "Pincha", ubicada en la avenida 53 al 620 de altura, en La Plata.