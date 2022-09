El exsenador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, publicó este viernes en sus redes sociales una frase de un reconocido escritor estadounidense luego de haber sido internado la semana pasada por neumonía.

“Mientras crezco y me desarrollo, sean pacientes, Dios no ha terminado su trabajo conmigo aún” fue la frase del escritor y activista estadounidense por los derechos humanos, Rev Jesse Jackson, que publicó el exministro de Educación y Deportes de la Nación en las últimas horas.

Además de la cita, el dirigente de JxC escribió: “Muchas personas de mis equipos me han escuchado muchas veces repetir la cita. Quizás ahora con un sentido más espiritual, es la huella mucho más visible del cincel”. No es la primera vez que el exsenador aparece en redes desde su internación.

Muchas personas de mis equipos me han escuchado muchas veces repetir la cita. Quizás ahora con un sentido más espiritual, es la huella mucho más visible del cincel. pic.twitter.com/PCRYXp6vvC — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 9, 2022

Qué enfermedad tiene Bullrich

Bullrich, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, ingresó el jueves pasado a las 16 por un cuadro de dificultad respiratoria y “se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Tras ser internado en el centro de salud, el dirigente del PRO fue sometido a una “traqueotomía percutánea” por medio de la cual se inició la “ventilación mecánica” y desde entonces se encuentra estable.

Desde su ingreso en el Hospital Austral, el ex senador recibió muestras de apoyo de sus compañeros de espacio a través de Twitter. Una de ellas fue la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

También recibió el apoyo del Presidente, Alberto Fernández, quien publicó: “¡#FuerzaEsteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina”.

La renuncia de Bullrich

Bullrich renunció formalmente a su banca en el Senado en diciembre del año pasado luego de sufrir complicaciones en la movilidad y en el habla y posteriormente ser diagnosticado de ELA.

En su discurso de despedida, señaló: "Hoy no puedo llevar adelante mi cargo público como los bonaerenses que me eligieron se merecen" y finalizó: "Renuncio a los honores pero no a la lucha".

El exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri ingresó al Senado en 2017, acompañado por Gladys González; al vencer en las elecciones de la provincia de Buenos Aires a la lista de Unidad Ciudadana que encabezaba la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.