A los pocos minutos de que la Selección argentina consiga la gloria eterna en el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi junto a sus compañeros, cuerpo técnico y allegados al plantel, se predispuso a dar la vuelta olímpica por todo el Lusail Stadium. Con miles y miles de hinchas albicelestes en la tribuna, Sergio Agüero "lo llevó a upa" y el propio futbolista del Paris Saint Germain (PSG) alzó nuevamente la Copa del Mundo cerca de una de las tribunas.

Un sinfín de fotógrafos captó el momento histórico para el mundo del fútbol y la imagen se volvió viral a los pocos minutos. No obstante, el propio Messi fue quien se encargó de postearla en su cuenta oficial de Instagram y, con el paso de los días, se convirtió en la foto más likeada de dicha red social. En la actualidad, el posteo de "La Pulga" tiene más de 74 millones de me gusta, aunque terminó siendo confuso para el propio protagonista.

Como suele suceder al finalizar un torneo de semejante importancia, la FIFA organiza una celebración de lujo en el campo de juego. El presidente del organismo, Gianni Infantino, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros, se hicieron presentes para entregarle al capitán argentino su título más anhelado. Sin embargo, el trofeo original de la FIFA no es el que se visualiza en el posteo de Instagram.

En realidad, se trató de una réplica artesanal que un matrimonio de hinchas diseñó en Argentina, con el fin de enviarla a Doha como talismán. En medio de la locura tras el triunfo ante Francia por penales, la Copa del Mundo "trucha" llegó al terreno de juego y terminó en manos de Lionel Messi, quien -sin saberlo- sostuvo un trofeo que no era el original. ¿Cuándo se enteró sobre esta situación? Un rato después, todavía en el estadio, gracias a su compañero y figura en la final, Ángel Di María.

Messi y Di María, dos de las grandes figuras en la final ante Francia

Según detalló el diario "El País", el rosarino de 35 años no se enfadó por el malentendido. Lejos de mostrarse enfadado, se lo tomó a broma. "Los encargados de seguridad me decían ‘por favor no le des la copa a nadie’, y yo les decía ‘pero si allá hay otra copa’, y ellos me dijeron ‘no, no, la que tenés vos es la verdadera, por eso estamos con vos’. Eso fue lo que después le dije a Messi (y de ahí las risas del capitán)", contó Di María.

Además, remarcó que "cuando empezamos a ver las fotos nos dimos cuenta de que Leo la había levantado. Vimos detalles, sobre todo de la parte de abajo (la base), que confirmaron que era la nuestra. Antonella (la mujer de Messi) levantó esta copa, también uno de los hijos de Messi".

Qué sucedió con el trofeo original de la Copa del Mundo

La copa que Gianni Infantino le entregó al capitán argentino sólo estuvo en el campo juego por unos minutos. Luego de que Messi levantara el trofeo con el resto de sus compañeros, "Winner Trophy" regresa a la sede central de la FIFA, en Suiza.

Segun indicó "El País", la copa que ingresa es una imitación oficial. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en otros Mundiales, el cambio del trofeo original con la réplica se hizo en el mismo campo de juego del Lusail Stadium y no en una dependencia privada del estadio. Es decir, la situación logró confundir a toda aquella persona que pudo observar las fotografías de Messi y compañía.

De todas formas, la imitación de la Copa del Mundo no fue partícipe de la foto más likeada en la historia de Instagram.

El beso de Messi a la Copa del Mundo de la FIFA

La historia de la Copa del Mundo "trucha" en Qatar 2022

Días después de la final del Mundial Qatar 2022, Fernando de la Orden, fotógrafo del diario Clarín y Olé, le confesó a su colega Santiago Bluguermann lo sucedido en la noche qatarí.

De la Orden fotografió a Messi y Di María entre risas. Allí nació la sospecha de Bluguermann, que le consultó si había escuchado algo al respecto. Él le respondió: "Di María le decía a Leo que había dado la (mini) vuelta (olímpica) con una copa trucha, él tenía la verdadera, por eso se reían".

Rápidamente, Paula Zuzulich, hincha argentina en Qatar, se hizo presente para revelar que ella y su marido, Manuel Zaro, habían diseñado la Copa del Mundo que Messi tuvo en sus manos durante la celebración con la hinchada albiceleste. "Fernando, los dueños de la copa trucha somos nosotros y se la pasamos a los jugadores en la cancha. Muy gracioso. Gracias", le escribió.

En un momento de euforia, Messi levantó una Copa del Mundo "trucha"

En su casa de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires, ambos le enseñaron a Clarín la Copa del Mundo. "Antes del Mundial contactamos a gente que se dedica a hacer copas y tardó seis meses en fabricarla. Tiene el peso de la original, está hecha con resina y cuarzo en el interior y bañada con una pintura símil oro. Hay algunos detalles, marcas y relieves que no son similares, pero la diferencia es mínima", explicó Paula.

Ahora bien, ¿cómo llegó al Mundial Qatar 2022? Paula y Manuel aseguraron que "la idea era que los jugadores pudieran firmarla, pero al final la copa entró tres veces al campo de juego. La primera se la llevó un familiar de (Leandro) Paredes, y la firmó. La segunda vez nos la piden y estuvo 45 minutos, pasaba de un jugador a otro, de un familiar a otro, y se sacaban fotos. En la tribuna me decían ‘perdiste la copa’. Nos divertíamos, pero queríamos que volviera".

Inmediatamente, con un grito de corazón, Paula suplicó que le devolvieran el trofeo: "Ahí le grité a un par de jugadores ‘si ves la copa que tiene Paredes es la nuestra’, y al final la trajo Lautaro Martínez, que también la firmó. Ahí vino personal de la FIFA y nos la pidió para confirmar que no era la original".