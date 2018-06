El amistoso que Israel y la Selección argentina iban a disputar el próximo sá- bado en Jerusalén quedó suspendido finalmente, luego de la escalada de violencia, amenazas y críticas gubernamentales que recibieron el capitán Lionel Messi y la delegación albiceleste en Barcelona.

La AFA confirmó que la suspensión se decidió luego de evaluar las opciones de seguridad que iban a acompañar a la Selección en su llegada a Jerusalén, donde Messi iba a visitar, incluso, el Muro de los Lamentos.

Hugo Moyano, vicepresidente segundo de la Asociación dijo que “se ha hecho lo correcto, no valía la pena. Lo que pasa en esos lugares, donde matan tanta gente, como ser humano no se puede aceptar de ninguna manera. Las familias de los jugadores estaban sufriendo por las amenazas”, dijo a Radio 10.

Y, desde el equipo seleccionado, el delantero Gonzalo Higuaín sostuvo que fue “lo correcto” suspender el partido. “Creo que al final se pude hacer lo correcto. Ya quedó atrás, obviamente primero está la salud y el sentido común. Creemos que lo correcto era no ir”, dijo Higuaín al canal ESPN desde Barcelona.

Los jugadores y el seleccionador, Jorge Sampaoli, habían manifestado su disconformidad con este amistoso porque afectaba la preparación para la Copa del Mundo. “Argentina se tiene que proponer como objetivo llegar lo más lejos posible, la convicción es esa. Estar ahí, sabemos que jugar la final es muy complicado, pero el deseo está”, añadió Higuaín.

En tanto, la directora del Departamento Internacional de la Federación Palestina de Fútbol, Susan Shalabi, le dijo a EFE: “Venir a Jerusalén en este momento en el que todo el mundo está enfadado con lo que ha hecho (Donald) Trump (trasladar a la ciudad la Embajada de EE.UU. de Tel Aviv) es muy grave”.

Distintas organizaciones se manifestaron en contra de este amistoso tanto en Argentina como en España, donde se entrena la Albiceleste a la espera del Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio.

Horas antes de conocerse la noticia de la suspensión, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, había dicho en rueda de prensa que “no se puede mezclar” el amistoso con el conflicto que ese país mantiene con Palestina.

“La selección argentina puede jugar en cualquier parte del mundo, no se puede impedir un juego deportivo. No tiene nada que ver con nada, no tienen que ofenderse los palestinos. Como Estado reconocemos al Estado palestino, esto no tiene nada que ver con donde juega la selección”, añadió.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó al presidente argentino, Mauricio Macri, para tratar la cuestión ya que el partido había despertado.

El partido había despertado una gran expectación en Israel, donde las entradas se agotaron en veinte minutos, lo que dio lugar a que se pidiesen explicaciones sobre la cuestión incluso en sede parlamentaria.