Pasó el primer mes de aquella final del Mundial Qatar 2022. El histórico triunfo de la Selección argentina se respira en los distintos puntos del país. Por si fuera poco, los festejos no quedaron a un lado. Estatuas, canciones y murales son parte del pueblo, cuyos hinchas recordarán por el resto de la eternidad.

Luego de la final, la primera celebración multitudinaria fue en Qatar. La segunda de ellas fue en las calles de Buenos Aires, en donde se presenció la mayor movilización de la historia de Argentina. En tercer lugar, cada uno de los futbolistas pudo disfrutar en sus respectivas ciudades natales. Ahora bien, falta un paso para cerrar -por el momento- los festejos del triunfo ante Francia en la final de la Copa del Mundo: jugar un partido en el país siendo campeones.

La celebración de la Selección en medio de una multitud de hinchas en Buenos Aires

De acuerdo a ciertas informaciones, todo indica que el equipo que conduce Lionel Scaloni -que debe renovar su contrato y tiene pactada una reunión con Claudio Tapia- disputará dos amistosos en el estadio Monumental. Tal es así que de forma oficial estrenará la camiseta con las tres estrellas, en alusión a las tres Copas del Mundo, y festejará con el público la obtención del nuevo título mundialista.

Lionel Messi y el resto de los futbolistas estarán en Argentina en los próximos meses

Por el momento no hay confirmación alguna sobre los posibles rivales de la albiceleste, aunque sí hay un principio de acuerdo en las fechas. Será entre el 21 al 28 de marzo, en medio de la fecha FIFA programada para la realización de partidos amistosos. Según informó el sitio "La Página Millonaria", desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se comunicarán con River para coordinar los encuentros.

Cuándo fue el último partido de la Selección Argentina en el Monumental

El conjunto argentino jugó por última vez en el estadio Monumental el 14 de octubre de 2021. En aquella ocasión, la "Scaloneta" venció a Perú por 1 a 0 en un encuentro correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

El último triunfo argentino en un Monumental con acceso limitado por el Covid-19

En lo que respecta al historial, la albiceleste lleva disputados en dicho estadio 128 partidos, en los cuales obtuvo los siguientes resultados: 82 triunfos, 34 empates y 12 derrotas. En esa cantidad de encuentros, el seleccionado nacional convirtió 254 goles y recibió un total de 92 tantos.

El estadio Monumental volverá a ser la casa de la Selección

La camiseta de las tres estrellas saltó al campo de juego

Si bien no fue lucida por los guerreros que conquistaron la gloria eterna en el Mundial Qatar 2022, la Selección Sub 20 estrenó la nueva camiseta en el Sudamericano clasificatorio a los Juegos Olímpicos París 2024 y al Mundial Sub 20.

El equipo que dirige Javier Mascherano estrenó oficialmente la camiseta frente a Paraguay, en la segunda fecha del torneo que se disputa en Colombia.

La Selección Sub 20 lució la nueva camiseta

Además, el seleccionado juvenil usará ambas casacas con las tres estrellas (celeste y blanca o violeta). La decisión de portar una u otra camiseta se definirá el día previo a un partido del Sudamericano.