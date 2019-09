La dirigencia de Gimnasia y Esgrima La Plata, con el presidente Gabriel Pellegrino a la cabeza, insiste con la posibilidad de convencer a Diego Maradona para que se haga cargo del primer equipo y buscará definir hoy mismo su contratación.

Desde el club del Bosque platense le informaron a Télam que Pellegrino mantendrá una reunión con el entorno de Maradona y que es el principal candidato a entrenador de la directiva “tripera”.

Pellegrino, según la información, se reunirá esta tarde con Matías Morla, abogado de Maradona, y con el representante Christian Bragarnik. Y no se descarta la presencia del propio Diego.

En el mismo sentido, Maradona publicó en su cuenta de Instagram: “Quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé ninguna propuesta de equipos argentinos como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mì dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos…”.

Esa publicación fue reforzada más tarde por un audio de su abogado Matías Morla, donde reconoció que tiene pautada una reunión con el presidente del "Lobo" para la semana próxima.

"El tema es así: el 10 de septiembre hay una reunión con el presidente. Están viendo el tema del número, nosotros ya vimos el tema de los negocios de Diego en Cuba y Venezuela y está todo bien para una temporada. Así que va a depender de las ganas que tenga Gimnasia nosotros estamos para ir mañana", se escuchó en un audio que Morla le envió al canal América.

Tanto desde su entorno como desde la dirigencia del "Lobo" reconocían que en primera instancia hubo una negativa por parte del astro.

Sin embargo, en las últimas horas existió una comunicación telefónica entre Pellegrino y el propio Maradona y se pactó una reunión entre el directivo y uno de los abogados del "Diez".

En el "Lobo" platense consideran que el club -que está último en la tabla de los promedios y en la del actual torneo de la Superliga- vive horas decisivas para su futuro, ya que la posibilidad de que el nuevo DT sea Maradona se reactivó, con las expectativas que eso conlleva.