El portugués Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, fue distinguido por quinta vez con el premio Globe Soccer al mejor jugador del año 2017, y La liga española fue galardonada como el mejor campeonato del mundo en el complejo Madinat Jumeirah de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

El Real Madrid, que competía con el Mónaco y el Manchester United, fue proclamado mejor equipo del 2017, galardón que recibe por tercera vez (también en 2014 y 2016) y, en consecuencia, supera los dos del Barcelona (2011 y 2015) y establece un récord. Su técnico, Zinedine Zidane, subió a recibir el globo.

En tanto, el presidente de LaLiga española, Javier Tebas, recibió, de manos del técnico italiano Fabio Capello, el trofeo a la mejor liga del mundo. "Este premio es de todos los clubes y jugadores españoles", dijo el dirigente español.

El trofeo a la carrera deportiva fue otorgado al central español Carles Pujol (FC Barcelona), que competía por accede al premio en ese rubro contra el italiano Alessandro del Piero.

"He sido muy feliz porque durante 20 años he hecho lo que más me gusta. El fútbol me lo ha dado todo y ahora quiero devolverle a la sociedad todo lo que me ha dado", comentó el exjugador azulgrana.

Finalmente, el premio a la trayectoria como entrenador fue para el italiano Marcelo Lippi.