Un sábado no apto para cardíacos en el Mundial Qatar 2022. La Selección argentina sacó adelante un partido trabado, luchado y friccionado ante México. La victoria del equipo que comanda Lionel Scaloni calmó las aguas, tras la derrota inesperada ante Arabia Saudita.

Ante semejante escenario, teniendo en cuenta que una derrota significaba la eliminación de Argentina, el entrenador se mostró muy a gusto con sus dirigidos. "Han afrontado un partido terriblemente difícil ante un gran rival y con toda la magnitud que tenía. No es fácil jugar estos partidos. Estoy orgulloso de lo que han hecho nuestros jugadores", remarcó.

El festejo de los jugadores de la Selección en el gol de Messi

Pero tampoco fueron sólo tres puntos. El seleccionado nacional vivió una noche de lujo en el Lusail Stadium. Fue el encuentro con mayor presencia de público en toda la Copa del Mundo y, además, Lionel Messi brindó una clase de resiliencia. Gol, festejo y un nuevo récord para el capitán de la Selección.

Ahora bien, el triunfo ante los mexicanos posiciona a Argentina en el segundo puesto del grupo C, detrás de Polonia. Reina la tranquilidad, pero todavía no hay que adelantarse. En la última fecha, la albiceleste debe vencer a los polacos para no depender del resultado del partido entre Arabia Saudita y México. En caso de no conseguir los tres puntos, habrá que sacar la calculadora y rezar a todos los santos para estar en octavos de final de la cita mundialista.

Mundial Qatar: qué resultados clasifican a la Selección a los octavos de final

El triunfo ante México le dio aire a la Selección argentina. Pero ahora hay que dar un esfuerzo más. Polonia será el rival en la última fecha del grupo C y el combinado albiceleste necesita que se den los siguientes resultados para superar la fase de grupos:

Argentina se clasifica como primera del grupo si le gana a Polonia , siempre y cuando Arabia Saudita empate o pierda con México .

, siempre y cuando . Si Argentina derrota a Polonia y Arabia Saudita hace lo mismo con México, ambos se clasifican a octavos y el líder se define por diferencia de gol (actualmente, la albiceleste tiene +1 y los árabes -1).

(actualmente, la albiceleste tiene +1 y los árabes -1). Argentina se clasifica como segundo del grupo si empata con Polonia, siempre y cuando Arabia Saudita también lo haga con México. Ahora bien, si los mexicanos derrotan a los árabes, a la Selección le es conveniente que lo superen por 3 o menos goles de diferencia.

Argentina recuperó la memoria y va por todo ante Polonia

Próximo partido de la Selección argentina: ganar o ganar para no depender de nadie

A todo o nada. Así enfrentará la albiceleste su último partido de fase de grupos, con el claro objetivo de lograr la clasificación a octavos de final:

Argentina vs. Polonia (miércoles 30 de noviembre a las 4 de la tarde) - Estadio 974