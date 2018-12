Fernando Batista y Lucas Bernardi pelean cabeza a cabeza para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección argentina Sub 20, que en enero disputará el sudamericano de Chile con el objetivo de clasificar al Mundial de Polonia.

Según fuentes cercanas a la AFA, el presidente Claudio Tapia se juntó con ambos para conocer sus proyectos y en los próximos días se tomará una determinación.

En principio, ese cargo había sido ofrecido a Pablo Aimar, quien está dentro de la estructura de juveniles de Viamonte 1366, pero este decidió seguir junto a la Sub 17.

El Sub 20 tenía previsto empezar a entrenarse el 10 de diciembre bajo las órdenes de Lionel Scaloni, pero como fue nombrado en la Mayor, el cargo quedó vacante y cada día que transcurre es tiempo perdido.

El principal apuntado para el cargo había sido Gabriel Milito, pero como rechazó la propuesta, la pelea quedó cerrada a Bernardi y Batista.

El primero de ellos tuvo experiencia en clubes de primera división, pero no tiene un perfil tan formador, algo que sí posee el "Bocha", quien había sido ayudante de campo de Claudio Úbeda en la Sub 20.

Por su parte, Walter Samuel, el principal colaborador de Scaloni, todavía no definió si continuará como ayudante de campo en la Selección mayor. Desde AFA aseguraron que la intención de ellos es que continúe en el cargo, algo que también pretende Scaloni, pero el ex defensor aún no resolvió su futuro.

Radicado hace varios años en Europa, la próxima fecha FIFA es en marzo por lo que Samuel debería definirse en las próximas semanas en caso de que haya que buscar un hipotético reemplazante.