Lionel Messi fue uno de los artífices principales en el triunfo de la Selección argentina ante México en la segunda fecha del Mundial Qatar 2022. El rosarino abrió el marcador del encuentro, justo en un momento de máxima tensión por lo que significaba el empate y -en caso de perder- una potencial eliminación de la Copa del Mundo.

Ahora bien, más allá de que la albiceleste tenga entre ceja y ceja el decisivo partido ante Polonia, el futbolista del Paris Saint Germain (PSG) puede seguir batiendo récords individuales. Es que en este Mundial, el "10" puede tachar de la lista varios hitos a romper con la Selección. Uno de ellos es convertirse en el máximo goleador argentino en citas mundialistas.

Ante los mexicanos, igualó la marca de Diego Armando Maradona. Ahora, quiere superar los 10 goles en Copas del Mundo de Gabriel Omar Batistuta.

Al margen de sus retos personales, Messi no pierde el foco. Luego del necesario triunfo frente a los dirigidos por Gerardo Martino, el capitán argentino dejó en claro que no hay más lugar para el error. "No podemos bajar los brazos ahora. Tenemos todas finales por jugar, no podemos errar", aseguró. Ahora sí, "Leo" y los futbolistas de Argentina van por todo.

Mundial Qatar 2022: cuántos goles necesita Messi para superar a Batistuta

Con su tanto ante México, Messi alcanzó los ocho goles en Copas del Mundo. De esta forma, igualó la marca de Maradona y quedó a dos goles de Batistuta (10). Por lo tanto, ante Polonia, el astro argentino podría empardar al "Bati".

Batistuta fue uno de los más gloriosos delanteros que vistió la camiseta albiceleste

Si sucediera este hecho, la única diferencia es que "La Pulga" habría alcanzado los 10 goles en cinco Copas del Mundo. En cambio, el exdelantero de la Roma los convirtió a lo largo de tres Mundiales:

Goles de Messi en Copas del Mundo

1 en Alemania 2006

4 en Brasil 2014

1 en Rusia 2018

2 en Qatar 2022

Goles de Batistuta en Copas del Mundo

4 en Estados Unidos 1994

5 en Francia 1998

1 en Corea-Japón 2002

Próximo partido de la Selección Argentina

Argentina enfrentará a Polonia, con el objetivo de ganar y asegurarse su lugar en los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El encuentro se disputará el miércoles 30 de noviembre, desde las 16, en el "974 Stadium", uno de los escenarios más impactantes por lo que su construcción.