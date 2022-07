Próximamente, se vienen los días más importantes del balompié mundial y tanto fanáticos como organizadores se preparan por todo lo alto para ser parte activa de las principales noticias deportivas del mundo. Del mismo modo, tanto portales de juegos y apuestas deportivas, que forman parte de las mejores casas de apuestas, así como los sportbooks como tal, se preparan también con una constante actualización de datos y los más acertados pronósticos ganadores. En definitiva, todo apunta a que este mundial dará mucho de que hablar y será motivo de celebración para unos y de llanto para otros, pero será sin dudas un disfrute total para todos.

Pese al difícil entorno que supone el condicionamiento cultural impuesto a los organizadores, el evento marcha, imparable como un tren, hacia su muy esperada inauguración. Del mismo modo, los millones de fanáticos en todo el mundo están en modo de cuenta regresiva para ver finalmente a sus selecciones favoritas, dejándolo todo en la cancha. Las mejores casas de apuestas se preparan también para una intensa jornada que supone la duración desde el primer hasta el último enfrentamiento, aportando los datos más relevantes que guiarán a cualquier fanático a acertar y convertirse en un nuevo flamante ganador.



Otro de los aspectos negativos que se ciernen sobre la realización de este evento son los reglamentes y prohibiciones que las autoridades de Qatar han puesto como condiciones a organizadores y asistentes. Debemos recordar que este país, así como la mayoría de países árabes y del oriente medio, región geográfica donde se realizara el mundial de futbol, es un país donde sus habitantes se rigen bajo las leyes y preceptos del islam, cuyo libro sagrado, el Corán, es bastante severo en cuanto al código de conducta de sus practicantes. Y pues no son pocas las noticias donde por las mismas razones el mundo árabe y el mundo occidental han entrado en conflictos, incluso de niveles bélicos.





A continuación presentamos un listado donde se mencionan y describen algunas de las reglas que deberán acatar quienes quieran disfrutar el mundial de futbol en forma presencial. Reglas que serán severamente sancionadas por las autoridades Qataríes para quienes sean descubiertos incumpliéndolas. Situación que seguramente a muchos desanimará, ya que las mismas son ampliamente contrarias a las tradiciones y cultura occidentales, practicadas por la mayoría de los asistentes al evento.





Como bien se sabe, la rigurosidad es la principal característica que define el cumplimiento de lo que manda la ley islámica, y precisamente el Corán prohíbe de forma tajante el culto a otras religiones, por lo cual, el ser descubierto por las autoridades, con material religioso distinto al islam va a ser castigado de forma instantánea. Igualmente, todo material que promueva el libertinaje sexual como lo son videos, revistas, y cualquier material que promueva la pornografía, del mismo modo las bebidas alcohólicas quedan prohibidos.









Como ya se ha mencionado antes, el tema del alcohol es un punto muy discutido, ya que no solo se trata de evitar el ingreso de las mismas al país, sino que dentro del mismo, su comercio y consumo va a ser muy restringido. Para quienes deseen disfrutar entre amigos de unos tragos, ya sea antes, durante o después de los partidos, solo podrán hacerlo en zonas habilitadas dentro de los estadios y en los hoteles. Bajo ninguna condición se permitirá la circulación de personas en la vía pública bajo los efectos del alcohol.





no es de sorprender esta condición impuesta por las autoridades del país árabe, ya que debido a la misma religión, se considera pecado ciertas vestimentas, sobre todo en el caso de las mujeres. Sin embargo, para el caso del mundial, los asistentes, pese a las altas temperaturas, tendrán prohibido vestir minifaldas, descortés, ropa sin mangas, pantalones rotos, vestidos cortos y cualquier otra prenda que deje mucha piel a la vista.





otra de las excéntricas reglas impuestas a los aficionados es la prohibición de gestos de cariño como lo son tomarse de las manos, besarse, abrazos, etc. mientras se esté a la vista de más personas. De igual forma, aquellas personas que no estén legalmente casados y sean descubiertos en una relación, podrían enfrentar penas de hasta 7 años de cárcel, por lo cual si entre los planes está conseguir pareja, este evento no es el más recomendable para ello.





La ley islámica prohíbe la homosexualidad, por lo que cualquier persona que revele sus preferencias hacia personas de su mismo sexo serán castigadas y podrían enfrentar condenas de hasta cinco años de cárcel. El gobierno de Qatar señaló que aceptará a todos los turistas durante la Copa del Mundo, pero les ha pedido que respeten sus costumbres.