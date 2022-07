Los últimos problemas en el Gobierno a nivel económico y político comenzaron a afectar a los clubes del fútbol argentino, sobre todo para contratar a futbolistas del exterior. ¿La razón? Las nuevas restricciones del Banco Central y la disparada del dólar ayer producto de la salida de Martín Guzmán.

Hasta hace una semana, los clubes de fútbol tenían que girar el dinero utilizado en la compra del pase al Banco Central, que autorizaba la operación al precio del dólar oficial ($125 para la compra y $131 para la venta), según las prioridades nacionales, y permitía el giro al exterior.

Sin embargo, desde el jueves está prácticamente vedado el acceso al mercado de cambios para giros al exterior, en un intento de frenar la fuga de divisas y engrosar las reservas, apuntadas al cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El Directorio del Banco Central adaptó el sistema de pagos del comercio exterior, para responder a las necesidades extraordinarias de divisas para atender la importación de energía, con el objeto de sostener el crecimiento económico y el desarrollo de las pymes evitando maniobras especulativas sobre las importaciones", explicó a través del Comunicado A 7532 publicado el 30 de junio.

Esto significa que el Banco Central no permite más operaciones con moneda al precio oficial. Desde la autoridad monetaria confirmaron que los clubes argentinos deberán respetar las ordenanzas como cualquier otra “importación de servicios”. Eso perjudicará a los equipos que necesiten comprar jugadores del exterior.

La respuesta de los clubes

Frente a este panorama, la salida para las instituciones futbolísticas nacionales es adquirir la moneda extranjera a través del dólar MEP, que al momento cuesta $270 tras dispararse más de 9% ayer como parte de las convulsiones en el mercado producto de la salida de Guzmán.

Esto constituye una diferencia en la cotización de más del doble en comparación con el dólar oficial sin impuestos al que accedían los clubes hasta hace menos de una semana.

River es uno de los clubes más afectado por la última decisión del BCRA

La broma de Batakis sobre River

Curiosamente, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, se refirió sobre la situación. Conocida por su simpatía con Boca Juniors, bromeó sobre las trabas de River Plate en la compra del colombiano Miguel Borja.

Consultada por C5N si iba a habilitar al "Millonario" para girar los dólares necesarios al Junior de Barranquilla para comprar al colombiano, se rio y afirmó: "No, por supuesto que no, eso seguro que, seguro que no (repitió). Todo para Boca".