El delantero Lionel Messi se sumó a la lista de futbolistas que elogiaron el talento del brasileño Ronaldinho, quien anunció que después de unos años inactivo abandonaba finalmente la práctica profesional del fútbol. "Como siempre dije, aprendí mucho a tu lado. Siempre te estaré agradecido por lo fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario. Tuve la suerte compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo más importante. Aunque decidas irte, el fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás. Todo lo mejor, Ronnie", firma el actual atacante del FC Barcelona.

Ronaldo de Assis Moreira ingresó con letras de oro en la historia azulgrana, y pesar de un declive en el Barça, su corto periodo desde el verano del 2003 hasta el del 2008 se mantiene vivo en la mente de los aficionados azulgrana, ya que su contribución a la recuperación de un moribundo equipo por entonces fue vital. El Barcelona firmó un contrato con el brasileño para que éste ejerza como embajador, además de jugar partidos con los Barça Legends, donde sigue mostrado huella de su sello futbolístico. En el anuncio de su despedida oficial del fútbol profesional, el hermano y representante de Ronaldinho anticipó que habrá un partido de fútbol después del Mundial de Rusia, que podría jugarse en Barcelona, aunque no concretó mucho más.

En tanto, el legendario exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, afirmó que es "imposible" amar el fútbol y no ser admirador de su compatriota Ronaldinho Gaúcho, quien anunció la víspera que este año se retirará definitivamente de los terrenos de juego. "Ronaldinho, trajiste una sonrisa en el rostro de todos", escribió el mítico exdelantero brasileño en su cuenta oficial de Instagram. El tricampeón mundial con la Canarinha deseó al exjugador del Barcelona y París Saint-Germain, entre otros clubes, que "consiga regatear todos los desafíos de la vida, como hizo sobre el césped".

El jugador de la selección brasileña, Neymar, también rindió homenaje a Gaúcho a través de las redes sociales. "Siempre me recordaré de tu alegría en la cancha. Dejaste un legado que difícilmente será superado en el fútbol arte", dijo el atacante del París Saint-Germain, que en su caso siguió el camino inverso a su compatriota, salió del Barcelona para recalar en el conjunto parisino