El tiempo que se pierda en la revisión de jugadas con el videoarbitraje (VAR) se añadirá al final del encuentro, anunció Massimo Busacca, jefe del departamento de árbitros de la FIFA.

Busacca, que participó en una rueda de prensa en el estadio Luzhniki de Moscú junto a Pierluigi Collina, presidente del Comité Arbitral, y los árbitros Sandro Ricci, brasileño, y Ravshan Irmatov, uzbeko, restó importancia al tiempo que se pueda perder con la utilización del VAR, una de las objeciones de sus detractores.

"Hemos comprobado que durante el Mundial de Brasil se jugó de promedio 57 minutos en cada partido, lo que supone que durante 33 minutos el encuentro estuvo detenido y es algo que se admite. El VAR es un elemento importante que requiere tiempo. ¿Son importantes unos segundos en una decisión vital?. Cada segundo que se pierda por utilizar el VAR se va a añadir al final, los 33 minutos que se pierden en un partido no se añaden, pero lo que se pierda con el VAR sí se va a añadir", anunció.

Busacca aseguró que el videoarbitraje tiene, sobre todo, una labor "preventiva". "Las 35 cámaras que va a haber detectarán cada comportamiento antideportivo. No se van a escapar", aseguró.

Y destacó que el videoarbitraje es una herramienta más del arbitraje, en el que influye el factor humano. "Esto no es la Tecnología de Gol que emite una vibración. Aquí hay una intervención humana, se pueden equivocar, pero estoy seguro de que no se producirán los escándalos del pasado", confió el responsable del equipo de arbitraje.

Al respecto, Pierluigi Collina calificó el VAR como un "paracaídas". "¿Queremos que se celebre un gol ilegal o queremos dejar que se progrese con un gol en fuera de juego? Lo que queremos es que el resultado sea justo y para eso hay que intervenir, para garantizar que el resultado sea el correcto y que no se vea afectado por un error humano. Si podemos ofrecer un paracaídas que le salve la vida al árbitro, ¿por qué no?. Hay árbitros que no están aquí porque cometieron un error importante en la temporada pasada sin el VAR. A lo mejor con el VAR estarían aquí", recalcó.

Collina confirmó que el público, en los estadios, podrá ver las decisiones del VAR. "Hemos comprendido que necesitamos concientizar a la gente de lo que ocurre en el terreno de juego. En la pantalla gigante se marcará las opciones de que no hay falta o penal y cuando se reanude el juego se mostrará la jugada, para que la gente vea la secuencia que ha llevado al árbitro a cambiar de parecer", remarcó para explicar el método que dé garantías.

Busacca, por último, justificó que los árbitros que están en la sala principal del videoarbitraje en Moscú vayan vestidos de colegiados.

"Son árbitros y tienen que recordar que son árbitros también en ese momento. Por eso llevarán la vestimenta correspondiente. Además, ellos también sudan, porque es un estrés tremendo, y como comprenderán no pueden ir vestidos de traje", destacó.