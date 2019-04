Marcos René "Chino" Maidana, ex campeón mundial interino superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo ( AMB), comunicó hoy su retiro de la actividad y finalizó su operativo retorno a los 35 años.

El ahora ex boxeador tenía un contrato con la empresa Premier Boxing Champions, con la que había acordado tres peleas contra Floyd Mayweather por una suma que ronda los u$s13 millones pero Maidana lo suspendió porque afirmó que "hubo cosas que no estaban bien"

"Me bajé definitivamente, no porque no me sienta capaz, sino porque hubo algunas cosas que no estaban bien y entonces decidí no volver", explicó Maidana al portal Infobae.

Tras bajar 20 kilos en 52 días, el argentino demostró su entusiasmo por volver al profesionalismo, pero afirmó que la empresa americana "no cumplió" aunque prefirió no dar más detalles.

Maidana estaba dispuesto a emprender con total seriedad el desafío, pero que para eso necesitaba una respuesta acorde de la otra parte, informó Télam.

"Él partía de una inactividad larga porque no peleaba desde 2014, y además de un apreciable sobrepeso, y para trabajar en serio todos los detalles tenían que estar a cubierto, cosa que no sucedía de parte de la empresa", añadió la fuente.

Por último, el ex boxeador afirmó: "Jamás imaginé llegar tan lejos. Creo haber dejado en alto el nombre de Argentina en el mundo tras haber ganado dos títulos mundiales, ganando y perdiendo, pero siempre ante los mejores".