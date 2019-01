Diego Maradona acusó a la Federación Internacional de Fútbol Asociados ( FIFA) de no haber "cambiado" desde la llegada del suizo Gianni Infantino a la presidencia y de seguir "igual" que con su coterráneo Joseph Blatter.

"Le dije a Gianni Infantino (presidente de FIFA) que renunciaba a ser el capitán del equipo de leyendas porque desde que se fueron Joseph Blatter y Julio Grondona no ha cambiado nada en la FIFA. A jugadores como Marco Van Basten, Ruud Gullit y a mí nos tenían en una habitación como perritos, una falta de respeto total. Ahora voy a empezar a decir las cosas que sé de la FIFA nueva", apuntó en la conferencia de prensa tras la derrota de su equipo, Dorados de México, contra Atlético Zacatepec por la Copa MX.

Además, Maradona desafió a subirse a un cuadrilátero al croata Zvonimir Boban, actual secretario general adjunto de la FIFA, por un supuesto malentendido que tuvieron meses atrás, y ahí "pelearse".

"Le quiero decir a Boban, que es parte de la FIFA y acepta estas cosas, que si se quiere hacer el guapo vamos a un cuadrilátero. Que no se haga el enojado. Lo peor es que es mandado por Infantino. No soy un chico de 20 años, tengo 58 y me duelen estas cosas, porque creía en la gente, ahora ya no confío más", agregó.

Embajador de la FIFA

Tras la salida de Blatter por el escándalo del FIFAGATE y la asunción de Infantino en febrero de 2016, el Diez empezó a involucrase y a participar en diferentes eventos con el actual presidente de la institución como, por ejemplo, partidos del equipo de leyendas del fútbol.

Un año más tarde, Maradona fue invitado a incorporarse como embajador de la FIFA. En aquel momento, a través de un posteo en Facebook, afirmó: "Ahora sí, es oficial. Finalmente puedo cumplir uno de los sueños de mi vida, trabajar por una FIFA limpia y transparente, con personas que realmente aman el fútbol. ¡Gracias a todos los que me alentaron a enfrentar este nuevo desafío!".

Y agregó: "Yo llegué a FIFA para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie".