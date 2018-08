Mario Ledesma, quien se venía desempeñando al frente de Los Jaguares, fue presentado hoy como nuevo entrenador de Los Pumas, con el objetivo de hacer un buen mundial en Japón 2019.

Ledesma reemplaza en el cargo a Daniel Hourcade, quien renunció tras una mala racha de la Selección argentina.

"Ser capitán del barco me llena de orgullo, no es una presión que me intimide", aseguró en una conferencia de prensa dada en la sede de la Unión de Rugby Argentina (UAR), en la localidad bonaerense de Martínez.

Ledesma, de 45 años, estuvo hasta ahora al frente de Los Jaguares, franquicia con la cual logró una histórica clasificación a los playoffs del Super Rugby en la última temporada.

El exhooker fue Puma en los mundiales de Gales 1999, Australia 2003, Francia 2007 y Nueva Zelanda 2011, además de jugar y dirigir equipos en Francia, y ser colaborador técnico en la Selección australiana de rugby Los Wallabies.

De hecho, tenía contrato en Australia hasta el Mundial de Japón 2019, pero rompió su vínculo ante la posibilidad de dirigir a Jaguares.

"No pensaba que llegaría tan rápido. Cuando uno entrena, siempre sueña llegar a los Pumas", añadió quien firmó un contrato por cuatro años.

El flamante entrenador dijo que "hay que crecer como equipo" e remarcó que "ser fuertes en defensa es lo que nos hará ganar partidos".

"En nuestros tiempos fuertes somos peligrosos, marcamos puntos. Pero en nuestros tiempos débiles nos comemos demasiados puntos", comentó el nuevo entrenador.

La primera prueba para Ledesma será el Rugby Championship que arranca el próximo 18 de agosto, con un primer partido ante Sudáfrica.

Por incompatibilidad de calendario, los Pumas no podrán contar con sus jugadores que se desarrollan en el hemisferio norte.

Sin embargo, la UAR señaló este miércoles que se podrá pedir a algunos si el entrenador lo considera necesario.

Para Ledesma, quedarse sin su estrella Nicolás Sánchez a fin de año será "una pérdida grande", pero será también "una oportunidad enorme" para probar y desarrollar a nuevos jugadores.

"Los chicos son profesionales, toman sus decisiones profesionales. Tenemos que pensar qué podemos hacer para que se queden acá, cómo los fidelizamos", reflexionó.