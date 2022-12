La FIFA le notificó al árbitro español Mateu Lahoz que su participación en el Mundial Qatar 2022 llegó a su fin, tras su polémica actuación en el duelo por los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos.

El español, de 45 años, recibió fuertes críticas por parte de ambas selecciones en el post partido, que destacaron su mal rendimiento que dejó un nuevo récord en la Copa del Mundo. En total, fueron 17 las tarjetas amarillas, superando por cinco lo hecho por Supera López Nieto en el duelo entre Alemania y Camerún de 1998 y por Valentín Ivanoc en el partido entre Portugal y Países Bajos de 2006.

Las críticas a Lahoz por su cuestionable arbitraje

En ese contexto, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, reiteró en varias ocasiones que Lahoz no estaba a la altura del partido, criticando también a la FIFA por la designación del mismo para los cuartos de final.

"No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no podés ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No podés poner un árbitro así para un partido semejante", dijo tras finalizar el encuentro el Diez, quien podría ser sancionado por la FIFA por sus declaraciones.

En ese sentido, otro de los críticos de la actuación del juez fue Emiliano Martínez, arquero del conjunto albiceleste, quien señaló que Lahoz fue el causante de que el partido llegara a tiempo suplementario: "Me llegan dos veces y convierten. El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa lejos. Les dieron 120 minutos".

Además, quien no tardó en apuntar contra el árbitro también fue Frenkie De Jong, que responsabilizó a Lahoz de la eliminación de su equipo. El mediocampista de Países Bajos centró sus cuestionamientos en que el árbitro “solamente pitó para la Argentina cuando terminó el tiempo reglamentario”, expresó en rueda de prensa ante periodistas de su país.

Ante su cuestionable actuación en un partido lleno de polémicas, la FIFA decidió enviar de vuelta a España al experimentado árbitro, dejándolo fuera de una posible designación para los duelos de semifinales y el partido por el tercer puesto, así también como para la final de la Copa del Mundo, a disputarse el 18 de diciembre.

¿Cuánto dinero se pierde Lahoz por no dirigir más en el Mundial?

El rol que ocupan los árbitros en el Mundial es fundamental en el desarrollo de cada partido, en los que trabajan en grupo como cualquier otra selección. Según el rol que ocupen y la instancia del partido, la remuneración económica varía para cada uno.

Según el portal Fansided, los colegiados de la Copa del Mundo se garantizan entre 2.500 y 10.000 euros por partido. En un encuentro por fase de grupos, la suma que recibieron los árbitros centrales fue de 5.000 euros; mientras que en los partidos de eliminación directa, el monto asciende a 10.000 euros por cada partido.

Para el resto de los árbitros, es decir, jueces de línea y el cuarto árbitro, la suma equivale a la mitad, correspondiéndoles 2.500 y 5.000 euros respectivamente en cada fase.

En este Mundial, el protagonismo del VAR (Video Assistant Referees) es superior a cualquier otro, por lo que aquellos jueces que participan en la asistencia tecnológica ganarán un estimado de 5.000 euros por cada encuentro en el que trabajen para las fases finales.