“Puede convertirse en mi heredero. Y no lo digo en broma”. En 2021, Pelé nombró a Kylian Mbappé como el sucesor de su corona. Y el francés viene siguiendo sus pasos, incluso mejorándolos. Con sus goles ante Polonia, el "10" de Francia superó un increíble récord del astro brasileño.

A los 44 minutos, "Kiki" destrabó un encuentro parejo ante Polonia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y asistió de manera magnífica a Olivier Giroud para abrir el marcador. Con este tanto, el delantero del Milan también firmó un hito histórico, ya que convirtió su gol número 52 y se transformó en el máximo goleador de la Selección francesa, dejando atrás a Thierry Henry, que marcó 51 goles.

Luego, a los 74′, Mbappé coronó uno de sus mejores partidos en Qatar anotando un verdadero golazo para aumentar la ventaja y a los 91 sentenció el encuentro para clasificar a la siguiente ronda. Ahora, los franceses se enfrentarán a Inglaterra el próximo sábado por los cuartos de final del Mundial.

El delantero del PSG, que con su doblete frente al combinado polaco pasó a liderar la tabla de goleadores de la Copa del Mundo con 5 anotaciones, aseguró que está "obsesionado" con hacer una gran actuación y ayudar a Francia a conquistar el bicampeonato.

"Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos", afirmó Mbappé, elegido mejor jugador del partido.

Giroud y Mbappé, los goleadores frente a Polonia

Mbappé: récord en Mundiales

A sus 23 años, Mbappé llegó a los nueve goles en los mundiales, superó a Cristiano Ronaldo (37 años) e igualó a Lionel Messi (35 años). La diferencia es que ambos le llevan más de una década de diferencia de edad. Pero eso no fue todo, el francés superó a Pelé como el futbolista con más goles en las Copas del Mundo antes de los 24 años. El único jugador en ganar tres mundiales anotó ocho de sus doce tantos a esa edad.

Con Francia ya instalado entre los mejores ocho equipos del Mundial, el exdelantero del Mónaco sueña con convertirse en bicampeón del mundo a sus 23 años: "El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es todo secundario". La final del Mundial Qatar 2022 se jugará el domingo 18 de diciembre, dos días antes del cumpleaños de Mbappé.

“Es un delantero que piensa rápido. Cuando llega el balón ya sabe qué hacer, ya sabe dónde ir y cómo orientar el juego para encontrar la mejor solución”, elogió Pelé a su “heredero”, el hombre que buscará adueñarse de todos los récords posibles en la historia del fútbol.

SUPERÓ AL REY PELÉ: Mbappé es el jugador menor de 24 años con más goles en Mundiales. pic.twitter.com/kcYWhv6AXn — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2022

Mbappé pide por Pelé

El mundo vive la fiebre mundialista, pero a su vez está al tanto de lo que suceda con Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El brasileño se encuentra hospitalizado en su país desde el martes a causa del cáncer que padece.

Los futbolistas tampoco son ajenos a lo que está pasando, pese a que están concentrados en el Mundial. Kylian Mbappé es uno de los cracks que se pronunció a través de sus redes sociales, preocupado por la salud del astro sudamericano.

“Pray fo the King” (Recen por el rey) con la mención “ Pelé”, fue el pedido del delantero galo a través de su cuenta de Twitter. El “heredero” mostró así su preocupación por el estado de salud de O’Rei.

El pedido de Mbappé por la salud de Pelé

Por su parte, la leyenda brasileña publicó un informe médico que señala que se encuentra estable: “También ha tenido una buena respuesta a la atención de infecciones respiratorias, sin empeoramiento en las últimas 24 horas".

Luego, el máximo ídolo de la historia del Santos dedicó palabras de agradecimiento a sus seguidores quienes, en los últimos días se encontraban consternados por su salud. “Mis amigos, quiero mantener a todos tranquilos y positivos. Estoy fuerte, con mucha ilusión y sigo mi tratamiento como siempre”, manifestó Pelé.

“Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por todos los cuidados que he recibido (...) Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Y mira a Brasil en la Copa del Mundo también!”, añadió.