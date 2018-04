En Cardiff, el pasado 3 de junio de 2017 el Real Madrid levantó su Liga de Campeones de Europa número 12 venciendo en la final a la Juventus de Turín.

Pasaron 10 meses para que un nuevo cruce entre ambos por el mismo certamen obligue a la trillada frase de que el fútbol siempre da revancha. Sin embargo, más allá de que para el conjunto italiano la oportunidad sea vista como la gran chance de quitarse la espina clavada por un 4 a 1 lapidario, el duelo puso en evidencia que en el merengue el DT Zinedine Zidane consulta para el armado de su equipo al portugués Cristiano Ronaldo.

En tiempos en los que en el Seleccionado argentino de fútbol quedó ventilada la injerencia de Lionel Messi en muchas decisiones del DT Jorge Sampaoli, el astro portugués jugó en estos días el rol de consultor del entrenador francés para el diseño del actual bicampeón europeo.

Zizou se guardó una duda para completar el once para el partido de ida de los cuartos de final en el Juventus Stadium. Y para ese lugar barajó cuatro nombres, Isco Alarcón, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Gareth Bale.

Para CR7 la cita será un duelo donde el Madrid debe evitar que le conviertan y luego pensar en acertar alguna contra, y es por eso que en los pasillos madridistas se rumorea que elevó su pedido a Zidane de prescindir de Bale para que el equipo tenga más marca, prefiriendo en ese sentido a Asensio o Lucas Vázquez, jugadores más solidarios en defensa.

Los otros diez restantes pasarán por Keylor Navas; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Rapaël Varane y Marcelo; Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos; Karim Benzema y el propio Cristiano.

¿Por qué no Isco, de excelente labor con tres goles ante Argentina? Simple, al parecer el delantero luso opina que el volante autor del hat-trick para España en Madrid peca de demasiado protagonismo sin priorizar el equipo, tal como fue apuntado en la ida de los octavos de final contra el PSG, cuando el Real pasó a dominar el partido una vez que Isco fue reemplazado (sin él en los últimos diez minutos el conjunto español llevó el partido de 1-1 a 3-1).

Esta tarde, con la confirmación del once titular Zidane le estará dando respaldo o no a lo que ya no es secreto en la Casa Blanca, que Cristiano baja línea al director técnico.

Lo cierto es que el Madrid llega obligado a superar esta llave de cuartos para salvar la temporada en la que quedó fuera de la Copa del Rey y que lo tiene sin chances en la Liga (a 13 puntos del líder Barcelona).

Enfrente, la Juventus llega encima entonada por un envión superlativo que la encamina hacia el que se perfila como el séptimo scudetto consecutivo (es puntero con cuatro unidades de ventaja sobre Napoli), sin conocer la derrota en todas las competiciones desde noviembre (3-2 contra la Sampdoria).

La semana para lo que concierne al programa de partidos de la Champions se completará hoy con el duelo Sevilla-Bayern Munich. Los alemanes disputan sus séptimos cuartos de final consecutivos en el certamen mientras que el Sevilla no se ve en esta fase desde 1958, en la extinta Copa de Europa.

Para mañana, en tanto, quedarán las otras dos llaves de cuartos de final con el clásico inglés entre Liverpool y Manchester City y el electrizante cruce de la Roma visitando al Barcelona, uno de los grandes candidatos a acceder a la final del 26 de mayo en Kiev.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final tendrán lugar el 10 y 11 abril, quedando el sorteo de las semifinales para el 13 abril con partidos de ida previstos para el 24 y 25 abril, y los de vuelta el 1 y 2 de mayo.