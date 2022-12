El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, podría ser sancionado por la FIFA luego de las críticas y reiterados reclamos ante el árbitro del partido contra Países Bajos en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el español Antonio Mateu Lahoz.

Luego de romper más récords en el partido de este viernes, Messi es protagonista de una situación que pone en vilo a todo un país: se podría perder los próximos cuatro partidos de la Selección albiceleste.

De acuerdo al artículo 49 del Código disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol, se establecen posibles sanciones para los jugadores que actúen contra los árbitros y señala una pena de hasta cuatro fechas y hasta seis meses en caso de agresión y un año por escupir a un referí.

"No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no podés ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No podés poner un árbitro así para un partido semejante'', reiteró la Pulga en diferentes entrevistas post partido.

Si bien es una decisión que todavía no se resolvió, Messi se encuentra condicionado. Mateu Lahoz le sacó una tarjeta amarilla en el partido que le dio al equipo argentino en el partido que le dio el pase a la semifinal con Croacia, el cual se disputará el martes próximo a las 16.

La FIFA le abrió un procedimiento por “conducta indebida” a Argentina y Países Bajos

La Comisión Disciplinaria de la FIFA “ha abierto un procedimiento” contra la Asociación Argentina (AFA) y la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) “por posibles infracciones” del artículo 12 del Código Disciplinario, que se refiere “a conducta indebida de jugadores y oficiales”, durante el tenso partido disputado.

Por otra parte, la AFA también se expone a posibles infracciones del “artículo 16 (orden y seguridad de los partidos)”, según añadió la FIFA en el comunicado publicado este sábado en su página web oficial. Una de las posibilidades es que puedan ser castigados con una multa económica por lo sucedido durante el partido y las declaraciones realizadas después del partido.

Algunas de las declaraciones que podrían ser examinadas por la FIFA serían las de Lionel Messi o Emiliano Martínez. En el caso del capitán albiceleste, en zona mixta tuvo un fuerte cruce con Wout Weghorst. “Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá”.

El Diez que también apuntó contra la tarea del juez Lahoz: “Más allá de eso (por la tarea del árbitro) tuvimos la suerte de los penales y merecíamos pasar. El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha."

Asimismo agregó: "Nos querían tumbar. Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podés ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido. La FIFA no puede poner un árbitro así en esta instancia”.