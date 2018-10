Lionel Messi (Barcelona) y Sergio "El Kun" Agüero (Manchester City), además del brasileño Neymar (PSG), el croata Luka Modric (Real Madrid) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) son algunos de los nombres que figuran entre los treinta aspirantes al Balón de Oro, anunciados este lunes por la revista France Football, organizadora del trofeo.

Además de Messi, Agüero y Neymar, los otros jugadores latinoamericanos que aparecen son los brasileños Alisson Becker, Roberto Firmino (ambos del Liverpool) y Marcelo (Real Madrid) y los uruguayos Diego Godín (Atlético Madrid), Edinson Cavani (París SG) y Luis Suárez (Barcelona).

El ganador del Balón de Oro, trofeo individual que se entrega tras la votación de periodistas de todo el mundo, se conocerá el 3 de diciembre.

El galés Gareth Bale (Real Madrid), los franceses Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema y Raphael Varane (Real Madrid), NGolo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United) y Hugo Lloris (Tottenham), los belgas Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City) y Eden Hazard (Chelsea), los españoles Isco y Sergio Ramos (Real Madrid), el inglés Harry Kane (Tottenham), los croatas Mario Mandzukic (Juventus de Turín) e Ivan Rakitic (Barcelona), el senegalés Sadio Mané (Liverpool), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) son los otros candidatos.



Ocho del Real, siete franceses

En esta lista figuran ocho jugadores del Real Madrid, que este año ganó su tercera Liga de Campeones consecutiva y decimotercera de su palmarés y siete futbolistas franceses, seis de ellos ganadores del segundo título mundial para su selección.



Luka Modric, que ya ha ganado el premio de la UEFA y de la FIFA este año, elegido mejor jugador del Mundial-2018 tras conducir a la selección croata a la final, aparece como el mejor colocado para suceder a Cristiano Ronaldo.

El portugués, de 33 años, en el centro de la tormenta por acusaciones de violación en Estados Unidos, es el defensor del trofeo.

CR7 contribuyó junto a Modric al tercer título consecutivo del Real Madrid en Liga de Campeones, el cuarto en cinco años, pero no brilló en la final ni hizo el milagro en la Copa del Mundo con Portugal.

Cuando el período de voto para el Balón de Oro está programado del 9 de octubre al 9 de noviembre, "lo que le pasa estas últimas semanas llega para él en el peor momento", comenta el redactor jefe de France Football, Pascal Ferré.

"El Balón de Oro no se gana fuera del campo, pero puede perderse fuera de él", estima, recordando que los electores (unos 170) "no son ni jueces ni fiscales, sino periodistas deportivos que intentan elegir al mejor jugador".



Otros premios

Si ni CR7 ni Lionel Messi, que fue eliminado en la Liga de Campeones en cuartos de final con el Barcelona y en octavos en la Copa del Mundo con Argentina, no ganaran el Balón de Oro, sería un verdadero acontecimiento: estos dos extraterrestres se reparten el trofeo desde una década, cinco cada uno (Messi en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, Cristiano Ronaldo en 2008, 2013, 2014, 2016, 2017).



France Football ha introducido dos novedades este año, un Balón de Oro femenino y el Trofeo Kopa, al mejor jugador de menos de 21 años. También se conocerán el 3 de diciembre.

La mejor jugadora será elegida mediante la votación de los periodistas, como en categoría masculina, pero el Trofeo Kopa lo decidirán los 33 Balones de Oro vivos, "entre ellos Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco Van Basten, Zinédine Zidane, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo", señaló France Football.



Kylian Mbappé, de 19 años y goleador en la final del Mundial que ganó Francia, parece el gran favorito al premio Kopa, mientras que la brasileña Marta (Orlando Pirates) es una de las aspirantes al premio femenino.