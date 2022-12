España y Marruecos se juegan el pase a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El primero de ambos países es quien tiene la mayor obligación de clasificar a la siguiente ronda, debido a sus aspiraciones de conquistar la Copa del Mundo y por la jerarquía de sus futbolistas. Por otra parte, los africanos son una de las sorpresas de esta cita mundialista, pero no les basta con eso y van por todo en estos octavos de final.

Ambos seleccionados se enfrentaron entre sí en dos oportunidades. El primero de ellos fue en 1961, en Casablanca, en un partido clasificatorio para el Mundial de Chile, en el que España se impuso por 1 a 0. A su vez, el segundo de ellos -el más reciente- se dio en el Mundial de Rusia 2018, en la fase de grupos, con un sorpresivo empate 2 a 2.

Ahora bien, el partido tiene como condimento extrafutbolístico la tensa relación diplomática que mantienen ambas naciones, con una crisis migratoria legendaria y el rol hispano en la disputa del país africano con su vecino Argelia por la región del Sahara Occidental, de unos 266.000 kilómetros cuadrados y situado en el norte de África. Es considerado por la ONU como un territorio no autónomo y a la vez no está reconocido por unos 80 países. Hoy en día, gran parte del territorio está bajo control marroquí.

Los españoles fueron quienes administraron dicho territorio hasta noviembre de 1975, después del fallecimiento de Francisco Franco. Allí, le otorgaron el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania, en un extraño acuerdo. Aunque, Mauritana se retiró de sus tenencias territoriales y Marruecos se quedó con el Sahara Occidental, a pesar de ser reconocido como un sitio no autónomo.

Más allá de quién se quedó con el territorio, la franja oriental del mismo está en manos del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario), movimiento independentista saharaui. Dicho grupo, desde su creación en 1973, lucha por la independencia y por el proceso de autodeterminación del Sahara Occidental.

El acuerdo firmado hace 50 años por el Gobierno español, con el fin de ceder el Sahara Occidental, no fue aceptado por la comunidad internacional. Se considera que no es legal hacer dicho traspaso. Sin embargo, el 26 de febrero de 1976 España le comunicó a la ONU que finalizaba su presencia allí y que no se haría responsable sobre lo que sucediera, cuestión que cumplió a lo largo del tiempo.

Con la desaparición de los imperios coloniales en África, España mantiene aún cinco enclaves en la costa marroquí. Se trata de dos ciudades, llamadas Ceuta y Melilla, y son unas de las trágicas postales de la inmigración africana hacia Europa.

Películas, libros y artículos registran la compleja realidad que se vive en dichos puestos fronterizos. Miles de desesperados intentan llegar a tierras europeas. Para algunos es la tierra prometida, a pesar de la discriminación y marginación. Sin embargo, allí está la solución para evadir las hambrunas, pestes y miseria.

Por lo tanto, hay un problema entre los gobiernos de Marruecos y España. Desde la década del 70, los marroquíes reivindican la soberanía en ambas ciudades españolas. Ahora bien, los españoles nunca iniciaron negociaciones de ningún tipo. Consideran a Ceuta, Melilla y las plazas parte de su territorio.