A pocos días del inicio del Mundial Qatar 2022, el país está envuelto en duros cuestionamientos vinculados a los derechos humanos. Mientras que varios artistas ya rechazaron participar del show de apertura, ahora denuncian que hubo miles de muertes de trabajadores en la construcción de los estadios y otras estructuras que son parte de la organización del evento deportivo.

Según un informe de The Guardian, Qatar rompió un trágico récord: de acuerdo a una investigación que realizó el diario estadounidense en base a denuncias de organismos de DDHH, hubo más de 6.500 muertos durante la preparación del Mundial, en la construcción y acondicionamiento de los lugares para alojar a hinchas de los distintos países. El número corresponde a los obreros migrantes que trabajaron desde que se asignó al país como sede.

Ya con críticas en ese ámbito, por la penalidad de la homosexualidad o la poca libertad de las mujeres por estrictos cánones religiosos y culturales, el país organizador se encuentra en el ojo de las discusiones.

A pesar de la felicidad por ver a sus selecciones o ídolos jugar, como Lionel Messi y el resto de "La Scaloneta", los turistas deberán contenerse en las calles, donde no está permitido, entre otras cosas, tomar alcohol ni realizar demostraciones de afecto en público.

Ahora, a esta nueva edición de la Copa del Mundo la llaman "el Mundial de los muertos". La comparación con el resto de los eventos deportivos de esta magnitud es abismal: el número que más se le acerca son 60 víctimas fatales durante la organización de los Juegos Olímpicos de Sochi, en 2014.

Muertes por el Mundial Qatar 2022

Según The Guardian, la cifra de 6.500 es incluso "subestimar" a la cantidad de víctimas. En promedio, alrededor de 12 trabajadores murieron cada semana desde diciembre 2010, cuando Qatar ganó el derecho a organizar el Mundial de este año. Con fuentes gubernamentales, se supo que migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en la sede del evento desde entonces.

Los datos de esos países revelaron que hubo 5.927 muertes de trabajadores migrantes en el período 2011-2020. Por separado, los datos de la embajada de Pakistán en Qatar informaron otras 824 muertes de trabajadores paquistaníes, entre 2010 y 2020. Amnistía Internacional incluso asegura que las víctimas totales durante la preparación del Mundial llegarían a 15.000.

Así comparan las muertes en Juegos Olímpicos y Copas del Mundo de distintos países

"El número total de muertos es significativamente mayor, ya que estas cifras no incluyen las muertes de varios países que envían un gran número de trabajadores a Qatar, incluidos Filipinas y Kenia. Tampoco se incluyen las muertes ocurridas en los últimos meses de 2020", informaron en la investigación.

Este hecho coincide con el compromiso que asumió el país: una construcción sin precedentes para alojar a la cantidad de personas que convoca un Mundial. Autopistas, hoteles, un nuevo aeropuerto y hasta una nueva ciudad son algunas de estructuras que impulsó el Gobierno durante estos 10 años.

Entre las 6.500 muertes, las causas que más se repiten son: múltiples lesiones contundentes debido a una caída desde la altura, asfixia por ahorcamiento y causa indeterminada de muerte por descomposición.

Polémica: aseguran que los números de muertes son falsos

Mientras que las denuncias afirman que hubo varios miles de muertos, las cifras oficiales de Qatar solo reconocen tres fallecimientos vinculados a las condiciones de trabajo en la organización del Mundial. "Ha habido 37 muertes entre los trabajadores directamente relacionados con la construcción de estadios de la Copa Mundial, de las cuales 34 están clasificadas como 'no relacionadas con el trabajo' por el comité organizador del evento. Los expertos han cuestionado el uso del término porque en algunos casos se ha utilizado para describir las muertes que han ocurrido en el trabajo, incluidos varios trabajadores que se han derrumbado y muerto en los sitios de construcción del estadio", explica The Guardian.

En ese sentido, criticaron fuertemente al país: "Los hallazgos exponen el fracaso de Qatar para proteger a su fuerza laboral migrante de 2 millones de personas, o incluso investigar las causas de la tasa aparentemente alta de muerte entre los trabajadores, en su mayoría jóvenes".

Pero, según verificó el medio alemán DW, ninguna de las fuentes afirma que todas estas personas hayan muerto en las obras de construcción de los estadios o en el contexto directo de la Copa Mundial de la FIFA. Tanto las cifras de Amnistía Internacional como las de The Guardian incluyen a los extranjeros en general que han muerto en Qatar.

La cifra de 15.021 del informe de Amnistía Internacional proviene de las estadísticas oficiales de Qatar entre 2010 y 2019, según las cuales 15.799 personas que no tienen nacionalidad catarí murieron en Qatar entre 2011 y 2020. Por lo tanto, incluyen a todo tipo de trabajadores, no sólo los de la organización del Mundial. De todas formas, las estadísticas de Qatar no permiten un análisis preciso.

El informe de The Guardian da la cifra de 6.751 trabajadores fallecidos ya que limitaron su investigación a las personas procedentes de Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Las autoridades cataríes no desmienten las cifras denunciadas. Sin embargo, en respuesta al artículo de The Guardian, el ministerio de Información catarí dijo que el número de estaba "dentro de un rango esperado para una población de este tamaño y demografía".

La cifra oficial de tres muertos podría ser cierta, ya que están documentados dos accidentes en los que los trabajadores cayeron al suelo desde altura y otro en el que un trabajador murió atropellado por un camión cisterna. Pero los números no contemplan las muertes de trabajadores producidas en la construcción de otros edificios e instalaciones que nunca se hubieran erigido de no celebrarse allí el campeonato. Así, la incertidumbre sobre cuántas personas realmente murieron sigue vigente.