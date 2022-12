El ex futbolista Edson Arantes do Nascimento, conocido por todo el planeta como Pelé, falleció a los 82 años luego de no responder al tratamiento de quimioterapia que estaba recibiendo para luchar contra el cáncer de colon. Lo confirmaron su hija Kely y su agente Joe Fraga.

"La inspiración y el amor marcaron el camino de Rei Pel, quien falleció hoy pacíficamente. Amor, amor y amor, para siempre", publicó la cuenta oficial del astro.

"Todo lo que somos es gracias a vos. Descansá en paz", publicó Kely en su cuenta de Instagram junto a una foto donde se ven las manos de varios seres queridos junto a las del astro brasileño desde su cama en el hospital. Santos, su club de toda la vida, lo despidió con la imagen de una corona y la palabra "Eterno". Se esperan eventos masivos en todo Brasil para despedir a uno de los más grandes futbolistas de toda la historia.

Pelé tenía cáncer desde 2021 y le habían diagnosticado metástasis en intestino, pulmón e hígado a principios de este año. A principios de diciembre medios brasileros informaron que el astro había sido ingresado al Hospital israelita Albert Einstein el 29 de noviembre después de que su esposa, Márcia Aoki, le detectara una “hinchazón en todo el cuerpo” sumado a lo que los especialistas definieron como “insuficiencia cardíaca descompensada”.

“Edson Arantes do Nascimento fue ingresado ayer en el Hospital Israelita Albert Einstein para una reevaluación del tratamiento de quimioterapia para el tumor colónico identificado en septiembre de 2021. Tras la evaluación médica, el paciente fue trasladado a una sala común, sin necesidad de ingreso en una unidad semiintensiva o UCI. El ex jugador está en pleno control de sus funciones vitales y su estado clínico es estable”, comunicaron.

"¡Los momentos felices son eternos!": el mensaje de una de las hijas de Pelé

Una de las hijas de Pelé, Kely Nascimento, realizó una publicación en Instagram en las últimas horas de este martes en la que se lo observa junto a sus hermanas y su padre. "El tiempo vuela... ¡los momentos felices son eternos!", escribió sobre la imagen.

O Rei pasó la Navidad rodeado de sus seres queridos, incluidos algunos de sus hijos que viajaron desde el exterior. Flavia, Celeste, Kely, Edinho y Joshua más la actual esposa, Márcia Aoki, estuvieron presentes.

Pelé, astro brasileño y leyenda mundial

Edson Arantes do Nascimento nació en Três Corações, Minas Gerais, el 23 de octubre de 1940. De familia humilde, llegó a trabajar de lustrabotas antes de dedicarse de lleno al fútbol, al que empezó a jugar con apenas once años. Rechazado por varios clubes de fútbol por entonces, después de jugar en equipos menores pasó al Santos de San Paulo en 1956 y así empezó una carrera prolífera.

Con apenas 17 años, se coronó campeón mundial en Suecia, donde lideró su equipo en la final contra el país anfitrión con un doblete. Tras el triunfo 5-2, fue levantado en andas, momento en que se tomó una de las fotos más recordadas del fútbol mundial, la cual ilustra este artículo.

En Chile 1962 la Selección brasileña revalidó el título, pero Pelé apenas pudo jugar dos partidos debido a una lesión. Con dos mundiales en su espalda, fue el líder absoluto en México 1970, donde Brasil obtuvo su tercer título tras ganarle 4-1 a Italia, en un partido donde Pelé hizo un gol y asistió a Carlos Alberto en otro.

Pelé fue el líder absoluto de Brasil en el Mundial de México 1970

La fama de Pelé era tan grande que en Nigeria frenaron una guerra civil en 1967 para que el astro brasileño pudiera jugar en un partido de exhibición en el país. Así también se resumió en un encuentro en Estados Unidos: “Mi nombre es Ronald Reagan y soy el presidente de los Estados Unidos. Usted, en cambio, no necesita presentarse, porque todos sabemos quién es Pelé”, le dijo el mandamás estadounidense en una visita Washington.

En total, Pelé disputó 114 partidos con la selección nacional para fijar un récord de 95 goles, incluidos 77 en partidos oficiales. Con O Rei "no se podía", declaró César Luis Menotti a minutos del fallecimiento de Pelé. "Tenía condiciones futbolísticas increíbles", resaltó en diálogo con TN.

Su estadía con Santos abarcó tres décadas. Tras la campaña de 1972 permaneció semirretirado. En Europa trataron de convencerlo para que vaya a jugar, pero el gobierno brasileño intervino para impedir su transferencia, al considerarlo patrimonio nacional. Finalmente, en 1975 se incorporó al Cosmos de Nueva York, donde ganó un título de liga en 1977 y anotó 64 goles en tres campañas.

Pelé puso punto final a su carrera el 1 de octubre de 1977, con un partido amistoso entre el Cosmos y Santos ante una multitud de unos 77.000 espectadores en Nueva Jersey y jugando una mitad con cada club.

Entre otros galardones recibió el Premio Internacional de la Paz (1978) y el de Atleta del Siglo (1980). Carismático y querido en el mundo entero, se dio el lujo de hacer cine en la película Evasión o victoria, de 1981, y de componer piezas musicales, incluso para su película autobiográfica Pelé, de 1977.