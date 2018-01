El británico Andy Murray se sometió finalmente a una operación en la cadera y recién volverá al circuito para la temporada sobre césped de junio, según confirmó a través de su página de Facebook. "Hoy (por ayer) me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en el hospital St. Vincent en Melbourne", escribió el ex número uno del mundo, quien no juega en el circuito desde su eliminación en los cuartos de Wimbledon 2017.