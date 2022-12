Nicolás González y Joaquín Correa, dos de los tres jugadores que a pesar de ser seleccionados se quedaron sin poder concurrir al Mundial de Qatar 2022, fueron invitados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para compartir la final del domingo próximo con el resto del plantel.

Luego de que Giovani Lo Celso viajara a Doha para estar junto al resto de sus compañeros durante el partido frente Croacia, con González y Correa se completará la lista de todos los convocados por Lionel Scaloni, incluso quienes se quedaron afuera por lesiones de último momento.

Además, la AFA y todo el equipo decidieron invitar a Sergio "Kun" Agüero para que se quede como un jugador más, ese que supo ser tanto tiempo pero que tuvo que dejar por los problemas cardíacos detectados. El tercer máximo goleador de la historia de la Selección argentina volverá a compartir habitación con su gran amigo, Lionel Messi, como lo hicieron durante 15 años.

"Después de no vernos durante mucho tiempo, el regreso era atípico, porque teníamos dos partidos de eliminatorias y luego la Copa América, había que venir y jugar. Pero fue como si no nos hubiéramos dejado de ver después de un año de pandemia. Los jugadores entendían todo, venían con toda la predisposición. Y vos ves que eso va creando algo, que después la pelota puede entrar o no, pero teníamos mucho ganado", detalló el año pasado Lionel Scaloni sobre la importancia del grupo humano como un factor fundamental para cortar la racha de 28 años sin títulos mayores que arrastraba la albiceleste.

Scaloni y Messi encabezan un grupo sumamente unido

Scaloni encaró la renovación generacional tras la acumulación de resultados no deseados y, a partir de forjar la idea del compromiso por el otro, construyó la base de un equipo que le saca jugo al mejor jugador del mundo. El capitán del seleccionado vive uno de sus mejores momentos y, a sus 35 años, está jugando un excelso mundial: asiste, convierte, rompe récords y encabeza un grupo que va en la misma dirección y tiene un objetivo claro.

Nicolás González y Joaquín Correa se suman al plantel

"Lo que digo es que, si estamos todos alineados, si tiramos todos para adelante somos un grupo difícil de vencer. Podemos perder, y vendrá la crítica, porque es difícil tener todo de tu lado, pero no me enojo por eso", afirmó meses atrás el entrenador más joven del Mundial Qatar 2022.

Siempre el grupo por sobre todas las cosas. Por eso, no solo el "Kun" se sumó a la concentración. También lo harán los tres futbolistas que se quedaron afuera del Mundial a último momento por lesión, pero que fueron parte importante del proceso que conquistó dos títulos durante 2021. La AFA invitó a González y Correa a que viajen y así junto con Lo Celso, quien ya está en Doha, el plantel estará completo.

Correa y González, piezas importantes dentro del grupo

Días antes del cierre de la lista de convocados para la Copa del Mundo, el delantero de la Fiorentina Nico González sufrió una lesión muscular. "¿Cómo estoy? Mal, no quiero hablar. Ahora sólo quiero pensar en estar mejor y pasar el tiempo con mi familia", afirmó el ex Argentinos Juniors al retornar a Italia en noviembre pasado.

Mientras tanto, el atacante del Inter tuvo una molestia en el tendón de la rodilla izquierda y, tras confirmar su baja, expresó: "A veces la vida te pone estas cosas en el camino. Una tristeza que no se puede explicar con palabras. Lo importante es siempre levantarse. Ahora pienso en recuperarme y alentar a mis compañeros desde afuera. Gracias por los mensajes y vamos Argentina siempre".

Por su parte, el mediocampista del Villarreal, quien era titular indiscutido en la "Scaloneta" se perdió el torneo por el desprendimiento en la inserción del bíceps femoral de la pierna derecha y, previo a su operación, emitió un comunicado en su cuenta de Instragram: "La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles pero no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera".

Lo Celso, partícipe de los festejos luego de la clasificación a la final

Argentina vs Francia: quién gana

La Selección argentina se enfrentará a Francia en la final del Mundial Qatar 2022. El actual defensor del título se clasificó al partido definitorio luego de vencer 2 a 0 a Marruecos con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani. Ambos combinados se verán las caras este domingo, desde las 12 (hora argentina), en el estadio Icónico de Lusail, en un duelo decisivo que se dará por primera vez en la historia.

Las cámaras se posarán en Lionel Messi y Kylian Mbappé, referentes absolutos de sus respectivos equipos y compañeros en el PSG. Para la organización del torneo, este enfrentamiento es el ideal para darle un cierre perfecto a la primera Copa del Mundo disputada en Medio Oriente.

Messi y Mbappé, figuras de la Copa del Mundo

El grupo comandado por Lionel Scaloni dará todo por alcanzar la gloria mundialista tras 36 años de sequía. Se estima que un total de 50.000 hinchas argentinos estarán presentes en el estadio de Lusail y acompañarán a la albiceleste con una suma de casi 4000 globos, 6000 banderas, 2000 bufandas para vestir al gran escenario. A su vez, las autoridades de distintas ciudades y municipios pusieron a disposición pantallas gigantes para acompañar desde distintos puntos del país. "Muchachos, el pueblo argentino se volvió a ilusionar".