Rafael Nadal confirmó en Melbourne, tras lograr su clasificación para los cuartos de final del Open de Australia, que no participará en el primer enfrentamiento del Grupo Mundial de la Copa Davis, contra Gran Gretaña, del dos al cuatro de febrero, aunque está dispuesto a "ayudar" más adelante en otras eliminatorias de la temporada.

"No voy a estar en Marbella para jugar la Copa Davis y el capitán Sergi Bruguera ya lo sabe", precisó Nadal en la conferencia de prensa en español. "He tenido que dejar de jugar en Abu Dabi y en Brisbane y no puedo hacer cambios drásticos de superficie. Ayudaré al equipo en todo lo que pueda porque me ilusiona volver a ganar otra Copa Davis", agregó.

La eliminatoria contra Gran Bretaña se disputará en el C.T. Puente Romano (Marbella) sobre polvo de ladrillo . Nadal aseguró que era optimista sobre las posibilidades del conjunto español este año

"No estoy diciendo que no vaya a jugar este año Copa Davis. En esta primera eliminatoria no puedo, más adelante, ya se verá", aclaró.