El jugador de la Selección argentina, Lionel Messi, brindó por primera vez una entrevista con un medio argentino tras la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y confesó que "aún quiere ganar algo con el seleccionado y que seguirá intentándolo", ratificando de esa forma su decisión de que jugará la Copa América de Brasil de este año

El jugador del Barcelona se manifestó un día después de que su amigo y ex compañero del seleccionado argentino, Gonzalo Higuaín, le cerrara las puertas para siempre al equipo nacional y dijera que "su ciclo estaba terminado para la alegría de muchos".

En la entrevista que dio Messi a Radio Club Octubre indicó: "No necesito vender humo diciendo que amo a la Selección a cada rato. Quiero ganar algo con la Selección y voy a seguir intentándolo, a pesar de que muchos me dicen que no vaya más".

En una extensa charla, al crack del Barcelona no le escapó a ningún tema ligado a su vida profesional e incluso privada, dejando respuestas con un valioso contenido para ser tomadas en cuenta.

"La familia sufre mucho. Yo estoy en Barcelona y no leo los diarios ni veo TV, pero tengo hermanos y primos en la Argentina que sufren por las mentiras que se dicen y después a la gente le quedan esas cosas y compra. Después yo soy el hijo de puta y mi viejo maneja la AFA y otras mentiras" afirmó Messi, quien demostró una actitud diferente a la hora de declarar.

En relación a su participación en el equipo nacional, indicó que a él "nadie lo obliga a ir". Pero al mismo tiempo expresó que "quiere estar ahí, por el cariño de la gente y su amor a la Selección".

Por otro lado, el astro del Barcelona manifestó su tristeza por no haber podido ganar un mundial y dijo: "Es lo máximo ser campeón del mundo, estuvimos ahí. No se paga con nada, tengo la oportunidad de estar con jugadores que fueron campeones y me dicen que es algo único. Tuve la suerte de ganar todo con Barcelona pero no poder ganar nada con la Selección es duro".

Y agregó: "Mirá si voy a dejar de jugar un partido con Argentina por un bautismo. Es una boludez tremenda. Duele y molesta que nos critiquen porque somos un grupo que no vendemos humo diciendo a cada rato que amamos a la Selección. Lo demostramos de otra manera y el que quiera creer otra cosa que la crea".

Siguiendo con una mirada hacia el futuro, el crack argentino afirmó que la Copa América de Brasil le da una nueva chance para seguir intentando ganar un título con el seleccionado y concluyó que "Dios sabe por qué hace las cosas, quizás no era el momento en que se tenía que dar, Él sabe por qué tiene que ser así".

En cuanto al nuevo técnico de la Selección, Leonel Scaloni, dijo que él no opina sobre el entrenador porque después dicen que elije los técnicos y reflejó qué le pide Scaloni: "Quiere que juegue como en Barcelona, arrancar de afuera hacia adentro"



Por último, habló sobre el cambio generacional que se está dando y manifestó que "fue un cambio muy brusco, el cambio de debió hacerse de poco, mechando jugadores jóvenes con otros de experiencia. Es normal que se necesite de tiempo y partidos para ser una Selección fuerte otra vez. Este es el momento de crecer y darle confianza a los chicos y de bancar y no de "matarlos" porque perdiste o jugaron mal"

Y cerró "Venimos de una generación que consiguió cosas importantes".